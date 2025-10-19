چهارمین سقوط؛ لیورپولِ اشلوت در مسیر بحران
لیورپول برای نخستینبار از نوامبر ۲۰۱۴ چهار شکست متوالی را تجربه کرد. شبی تلخ در آنفیلد که سه تیر دروازه، فرصتهای سوخته و چهرهی مات آرنه اشلوت، خلاصهاش کردند.
به گزارش ایلنا، آنفیلد بار دیگر شاهد شبی تلخ و فراموشنشدنی بود. لیورپول با شکست ۲–۱ برابر منچستریونایتد، چهارمین باخت پیاپی خود را ثبت کرد؛ آماری که از نوامبر ۲۰۱۴ تا امروز سابقه نداشته است. شکست در خانه، فاصلهی چهار امتیازی با آرسنالِ صدرنشین و ناتوانی در تبدیل موقعیتها به گل، همه نشانههایی از بحرانی است که قرمزها درگیر آن شدهاند.
در این دیدار، تیم آرنه اشلوت در لحظاتی تهاجمی و پرانرژی بود، اما هر بار با بینظمی، اشتباهات فردی و بدشانسی روبهرو شد. کودی خاکپو سه بار تیر دروازه یونایتد را به لرزه درآورد تا نماد ناکامی لیورپول باشد؛ در حالیکه محمد صلاح روزی آرام و بیتأثیر را پشت سر گذاشت و خط حمله سرخها بهندرت بوی خطر داد.
در سوی مقابل، منچستریونایتد با دو گل از برایان امبومو و هری مگوایر کار را تمام کرد. تکگل خاکپو در نیمه دوم هم نتوانست مانع شکست شود. اشلوت بارها با چهرهای سرد و نگاههایی پر از تردید کنار خط ایستاده بود؛ مربیای که گویی خودش هم باور ندارد این همان تیم قهرمان فصل قبل است.
چهار شکست پیاپی برای لیورپول چیزی فراتر از یک آمار نگرانکننده است، نشانهای از شکاف در روحیه، تمرکز و شاید تاکتیکهای جدیدی که هنوز در جان تیم ننشستهاند. آنفیلد، که سالها بهعنوان دژی تسخیرناپذیر شناخته میشد، حالا لرزیده است.
بازیهای زیادی در پیش است، اما اگر روند فعلی ادامه یابد، احتمالاً زمزمههای تغییر روی نیمکت زودتر از آنچه تصور میشود، به واقعیت تبدیل خواهد شد. لیورپولِ اشلوت در مسیر خطرناک سقوط آرام قرار گرفته؛ مسیری که پایانش، اگر درمانی فوری پیدا نشود، میتواند فصلی فاجعهبار باشد.