خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لیورپول ۱ - منچستر ۲:

مگوایر و امبومو لیورپول را در خانه خاموش کردند!

مگوایر و امبومو لیورپول را در خانه خاموش کردند!
کد خبر : 1702346
لینک کوتاه کپی شد.

در شبی پرهیجان و پرحادثه در آنفیلد، منچستریونایتد با گل‌های برایان امبومو و هری مگوایر موفق شد لیورپول را شکست دهد.

به گزارش ایلنا،  منچستریونایتد در دیداری مهیج و پرماجرا، با نتیجه ۲–۱ لیورپول را در آنفیلد شکست داد تا نخستین پیروزی خود در این ورزشگاه بعد از تقریباً یک دهه را جشن بگیرد و روبن آموریم، سرمربی پرتغالی تازه‌وارد، شروعی رویایی را تجربه کند.

شروع مسابقه برای لیورپول فاجعه‌بار بود؛ تنها دو دقیقه پس از آغاز، پاس عمقی آماد دیالو، برایان امبومو را در موقعیت گل قرار داد و مهاجم کامرونی با خونسردی توپ را از کنار مامارداشویلی عبور داد. این گل در حالی به ثمر رسید که الکسیس مک‌آلیستر روی زمین افتاده بود و لیورپولی‌ها به دلیل ادامه بازی علی‌رغم آسیب‌دیدگی از ناحیه سر، به شدت به داور مایکل اولیور اعتراض داشتند.

پس از شوک اولیه، شاگردان آرنه اشلوت نبض بازی را در دست گرفتند و بارها دروازه یونایتد را تهدید کردند. کودی خاکپو در شبی عجیب، سه بار تیر دروازه را به لرزه درآورد و بدشانس‌ترین بازیکن میدان لقب گرفت.

در نیمه دوم با ورود ویرتز، اکی‌تیکه و جونز، لیورپول فشار سنگینی وارد کرد و سرانجام در دقیقه ۷۰ مزد برتری‌اش را گرفت. سانتر زمینی کیه‌زا از سمت چپ با ضربه نزدیک خاکپو همراه شد تا بالاخره توپ از خط دروازه بگذرد و بازی به تساوی کشیده شود.

اما شیاطین سرخ به این نتیجه راضی نبودند. در دقیقه ۷۸، سانتر کوتاه فرناندز روی کرنر به امبومو رسید، ضربه او برگشت داده شد اما فرناندز با والی‌ای استادانه توپ را به تیر دوم فرستاد تا هری مگوایر با ضربه سری قدرتمند کار را تمام کند.

در لحظات پایانی، خاکپو دوباره فرصت جبران داشت اما ضربه سرش به بیرون رفت تا شبی پر از تیر، حسرت و ناکامی برای او و لیورپول رقم بخورد.

با این پیروزی، منچستریونایتد پس از سال‌ها طلسم آنفیلد را شکست و روبن آموریم با لبخندی مطمئن به رختکن رفت  لبخندی که شاید نشانه آغاز ورق خوردن فصل برای شیاطین سرخ باشد.

ترکیب لیورپول برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

مامارداشویلی | کرکز، فن دایک، کوناته، بردلی | خرافنبرخ، مک آلیستر | خاکپو، سوبوسلای ، صلاح | ایساک

مگوایر و امبومو لیورپول را در خانه خاموش کردند!

ترکیب منچستریونایتد برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

لامنس | دلیخت، شاو، مگوایر | دالو، کاسمیرو، فرناندز، آماد | امبومو، مانت | کونیا

مگوایر و امبومو لیورپول را در خانه خاموش کردند!

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ