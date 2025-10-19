مگوایر و امبومو لیورپول را در خانه خاموش کردند!

به گزارش ایلنا، منچستریونایتد در دیداری مهیج و پرماجرا، با نتیجه ۲–۱ لیورپول را در آنفیلد شکست داد تا نخستین پیروزی خود در این ورزشگاه بعد از تقریباً یک دهه را جشن بگیرد و روبن آموریم، سرمربی پرتغالی تازه‌وارد، شروعی رویایی را تجربه کند.

شروع مسابقه برای لیورپول فاجعه‌بار بود؛ تنها دو دقیقه پس از آغاز، پاس عمقی آماد دیالو، برایان امبومو را در موقعیت گل قرار داد و مهاجم کامرونی با خونسردی توپ را از کنار مامارداشویلی عبور داد. این گل در حالی به ثمر رسید که الکسیس مک‌آلیستر روی زمین افتاده بود و لیورپولی‌ها به دلیل ادامه بازی علی‌رغم آسیب‌دیدگی از ناحیه سر، به شدت به داور مایکل اولیور اعتراض داشتند.

پس از شوک اولیه، شاگردان آرنه اشلوت نبض بازی را در دست گرفتند و بارها دروازه یونایتد را تهدید کردند. کودی خاکپو در شبی عجیب، سه بار تیر دروازه را به لرزه درآورد و بدشانس‌ترین بازیکن میدان لقب گرفت.

در نیمه دوم با ورود ویرتز، اکی‌تیکه و جونز، لیورپول فشار سنگینی وارد کرد و سرانجام در دقیقه ۷۰ مزد برتری‌اش را گرفت. سانتر زمینی کیه‌زا از سمت چپ با ضربه نزدیک خاکپو همراه شد تا بالاخره توپ از خط دروازه بگذرد و بازی به تساوی کشیده شود.

اما شیاطین سرخ به این نتیجه راضی نبودند. در دقیقه ۷۸، سانتر کوتاه فرناندز روی کرنر به امبومو رسید، ضربه او برگشت داده شد اما فرناندز با والی‌ای استادانه توپ را به تیر دوم فرستاد تا هری مگوایر با ضربه سری قدرتمند کار را تمام کند.

در لحظات پایانی، خاکپو دوباره فرصت جبران داشت اما ضربه سرش به بیرون رفت تا شبی پر از تیر، حسرت و ناکامی برای او و لیورپول رقم بخورد.

با این پیروزی، منچستریونایتد پس از سال‌ها طلسم آنفیلد را شکست و روبن آموریم با لبخندی مطمئن به رختکن رفت لبخندی که شاید نشانه آغاز ورق خوردن فصل برای شیاطین سرخ باشد.

ترکیب لیورپول برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

مامارداشویلی | کرکز، فن دایک، کوناته، بردلی | خرافنبرخ، مک آلیستر | خاکپو، سوبوسلای ، صلاح | ایساک

ترکیب منچستریونایتد برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

لامنس | دلیخت، شاو، مگوایر | دالو، کاسمیرو، فرناندز، آماد | امبومو، مانت | کونیا

