بادرخشش گودرزی، نیمکت نشینی های جلالی ادامه دارد!

به گزارش ایلنا،حسین‌ گودرزی،مدافع جوان آبی‌ها فصل را روی نیمکت آغاز کرد اما با استفاده از فرصت‌ها و نمایش‌های قابل قبول، حالا در آستانه سومین حضور متوالی‌اش در ترکیب اصلی استقلال قرار دارد.

اولین حضور گودرزی در این فصل به دیدار سوپرجام مقابل تراکتور برمی‌گردد؛ جایی که او در دقیقه ۷۳ به جای ابوالفضل جلالی وارد زمین شد. هفته بعد و در هفته اول لیگ برتر نیز دوباره همین سناریو تکرار شد و گودرزی در دقیقه ۶۳ جانشین جلالی شد. او در دو دیدار بعدی برابر ذوب‌آهن و استقلال خوزستان فرصت بازی پیدا نکرد.

اولین بازی فیکس گودرزی در این فصل مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا رقم خورد؛ دیداری که با شکست تلخ استقلال همراه بود و ساپینتو در دقیقه ۴۳ تصمیم به تعویض او گرفت تا جلالی وارد زمین شود. با این حال، گودرزی در دیدار بعدی برابر پیکان دوباره از روی نیمکت وارد میدان شد و در دقیقه ۶۴ جای جلالی را گرفت.

پس از دو دیدار بدون بازی برابر شمس آذر و المحرق بحرین، گودرزی در هفته ششم لیگ برتر مقابل چادرملو دومین تجربه فیکس خود را داشت وچون ابوالفضل جلالی هم مصدوم بود تنها باعث شد ساپینتو در هفته هفتم لیگ برتر مقابل مس رفسنجان دوباره او را در ترکیب اصلی قرار دهد؛ دیداری که آبی‌ها آن را با برد پشت سر گذاشتند و گودرزی نمایش بسیار خوبی از خود نشان داد.

با احتساب این مسابقات، گودرزی تاکنون در ۶ دیدار برای استقلال به میدان رفته که ۳ بار فیکس بوده و ۳ بار هم به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده است. حالا با توجه به مصدومیت ابوالفضل جلالی و رضایت ساپینتو از عملکرد مدافع جوان، شانس او برای حضور در ترکیب اصلی دیدار حساس آسیایی مقابل الوحدات اردن بسیار بالاست.

جلالی در فصل های گذشته یکی از مهره‌های کلیدی استقلال بود اما حالا با افت عملکرد و مصدومیت، جایگاهش به خطر افتاده است. گودرزی در این شرایط طلایی، فرصت دارد تا خودش را به عنوان مدافع چپ ثابت استقلال تثبیت کند.

انتهای پیام/