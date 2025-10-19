خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هت‌تریک عجیب خاکپو در آنفیلد؛ سه بار تیر، هیچ گل!

هت‌تریک عجیب خاکپو در آنفیلد؛ سه بار تیر، هیچ گل!
کد خبر : 1702343
لینک کوتاه کپی شد.

کودی خاکپو، مهاجم هلندی لیورپول، در دیدار مقابل منچستریونایتد شبی عجیب را تجربه کرد و سه بار توپ خود را به تیر دروازه کوبید تا به جای هت‌تریک گل، هت‌تریک تیر در تاریخ آنفیلد ثبت شود.

به گزارش ایلنا، کودی خاکپو در دیدار شب گذشته لیورپول مقابل منچستریونایتد، شبی فراموش‌نشدنی را تجربه کرد؛ نه برای گلزنی، بلکه به دلیل بدشانسی‌های متوالی. مهاجم هلندی سه بار توپ را به تیر دروازه کوبید و هر بار صدای آه و ناامیدی هواداران سرخ‌پوشان آنفیلد بلند شد.

اولین تیر در نیمه نخست رقم خورد؛ خاکپو با حرکتی تماشایی از سمت چپ نفوذ کرد و ضربه‌ای فنی به پایه تیر راست زد. کمی بعد، سانتر او به بدن برونو فرناندز برخورد کرد، از روی دست لامنس عبور کرد و دوباره به تیر دوم برخورد کرد تا شانس گلزنی او همچنان از دست برود.

اوج بدشانسی خاکپو در دقیقه ۵۰ بود؛ محمد صلاح از سمت راست توپ را ارسال کرد، خاکپو با کنترل و شوتی سهمگین توپ را روانه دروازه کرد، اما بار دیگر توپ به تیر برخورد کرد. صدای بلند برخورد توپ به تیر در آنفیلد، ناامیدی هواداران را دوچندان کرد.

هر بار که آنفیلد برای شادی آماده می‌شد، توپ خاکپو راهی جز تیر پیدا نمی‌کرد. اشلوت کنار زمین لبخند تلخی زد و صلاح با چهره‌ای ناباورانه به هم‌تیمی‌اش نگاه کرد. اگر کمی خوش‌شانسی با او یار بود، خاکپو می‌توانست قهرمان شب آنفیلد باشد؛ اما حالا نامش با یک رکورد عجیب در تاریخ این جدال ماندگار شد: هت‌تریک در تیر دروازه.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ