به گزارش ایلنا، کودی خاکپو در دیدار شب گذشته لیورپول مقابل منچستریونایتد، شبی فراموش‌نشدنی را تجربه کرد؛ نه برای گلزنی، بلکه به دلیل بدشانسی‌های متوالی. مهاجم هلندی سه بار توپ را به تیر دروازه کوبید و هر بار صدای آه و ناامیدی هواداران سرخ‌پوشان آنفیلد بلند شد.

اولین تیر در نیمه نخست رقم خورد؛ خاکپو با حرکتی تماشایی از سمت چپ نفوذ کرد و ضربه‌ای فنی به پایه تیر راست زد. کمی بعد، سانتر او به بدن برونو فرناندز برخورد کرد، از روی دست لامنس عبور کرد و دوباره به تیر دوم برخورد کرد تا شانس گلزنی او همچنان از دست برود.

اوج بدشانسی خاکپو در دقیقه ۵۰ بود؛ محمد صلاح از سمت راست توپ را ارسال کرد، خاکپو با کنترل و شوتی سهمگین توپ را روانه دروازه کرد، اما بار دیگر توپ به تیر برخورد کرد. صدای بلند برخورد توپ به تیر در آنفیلد، ناامیدی هواداران را دوچندان کرد.

هر بار که آنفیلد برای شادی آماده می‌شد، توپ خاکپو راهی جز تیر پیدا نمی‌کرد. اشلوت کنار زمین لبخند تلخی زد و صلاح با چهره‌ای ناباورانه به هم‌تیمی‌اش نگاه کرد. اگر کمی خوش‌شانسی با او یار بود، خاکپو می‌توانست قهرمان شب آنفیلد باشد؛ اما حالا نامش با یک رکورد عجیب در تاریخ این جدال ماندگار شد: هت‌تریک در تیر دروازه.

