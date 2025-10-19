خبرگزاری کار ایران
ورود وزارت ورزش و جوانان به ماجرای ساعت های گمشده در فدراسیون شطرنج

ورود وزارت ورزش و جوانان به ماجرای ساعت های گمشده در فدراسیون شطرنج
اعتراض و طومار اهالی شطرنج علیه رییس فدراسیون این رشته ورزشی، ابعاد تازه ای به خود گرفته است.

به گزارش ایلنا، اگرچه شادی پریدر رییس فدراسیون شطرنج تلاش می کند اوضاع این فدراسیون را عادی جلوه بدهد اما اهالی این رشته ورزشی می گویند تغییرات در فدراسیون شطرنج کاملا جدی است.

علاوه بر ماجرای سرپیچی رییس فدراسیون شطرنج از دستور صریح وزیر ورزش و جوانان مبنی بر ممنوعیت به کارگیری بستگان درجه یک و اعضای خانواده در فدراسیون ها (که شادی پریدر با صدور حکم مشاور برای خواهرش، این قانون را زیرپا گذاشت) حالا بحث عزل پریدر از فدراسیون شطرنج در دوره نایب رییسی به حکم تمامی اعضای هیات رییسه وقت فدراسیون شطرنج و گزارش حاشیه ای درباره مشکلات رییس فعلی فدراسیون روی میز نهادها قرار گرفته است.

اما تازه ترین خبر از شطرنج به ماجرای ناپدید شدن 300 ساعت در فدراسیون برمی گردد. گویا سال گذشته در رقابتهای المپیاد جهانی شطرنج، فیده 300 ساعت به فدراسیون داده که تا این لحظه وارد چرخه شطرنج کشور نشده است. 

وزارت ورزش و جوانان با گزارش جدیدی که به دست این وزارتخانه رسیده در حال بررسی دقیق این پرونده است تا تکلیف ساعت های مفقود شده در فدراسیون شطرنج مشخص شود.

