خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بحران فوتبال باشگاهی ایران: ۱۰ بازی بدون برد در آسیا و نگرانی برای تیم ملی

بحران فوتبال باشگاهی ایران: ۱۰ بازی بدون برد در آسیا و نگرانی برای تیم ملی
کد خبر : 1702334
لینک کوتاه کپی شد.

تیم‌های ایرانی این روزها در مسابقات باشگاهی آسیا نتایج ناامیدکننده‌ای ثبت می‌کنند.

به گزارش ایلنا،  فوتبال باشگاهی ایران در آسیا با یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های خود مواجه شده است. در ۱۰ بازی متوالی اخیر، هیچ یک از نمایندگان کشورمان نتوانسته‌اند پیروزی کسب کنند و آمارها هشدار می‌دهند که بحران جدی در سطح باشگاهی ایران شکل گرفته است.

آخرین برد تیم‌های ایرانی به فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا بازمی‌گردد. جایی که استقلال موفق شد با شکست الریان قطر به مرحله حذفی صعود کند.

پس از آن، تلاش‌های تیم‌ها به نتیجه‌ای مثبت منجر نشد، استقلال مقابل النصر عربستان یک تساوی و یک شکست تجربه کرد، تراکتور با شکست در ضربات پنالتی مقابل التعاون از رقابت‌ها حذف شد و پرسپولیس نیز از دور مسابقات کنار رفت.

با آغاز فصل جدید، این روند ادامه یافت. در هفته اول، تراکتور با ۱۰ نفره مقابل شباب الاهلی امارات تساوی کرد، اما استقلال و سپاهان روزهای تلخی را پشت سر گذاشتند. سپاهان برابر تیمی ناشناخته از اردن شکست خورد و استقلال سنگین‌ترین باخت تاریخ بین‌المللی خود را تجربه کرد.

هفته دوم هم تغییری در وضعیت ایجاد نکرد. استقلال باز هم شکست خورد و تراکتور دوباره به تساوی رسید. جمع‌بندی ۱۰ بازی اخیر نشان می‌دهد که تیم‌های ایرانی مقابل تیم‌های عربستانی، اماراتی، قطری، اردنی و بحرینی حتی یک برد هم به دست نیاورده‌اند و آمار کلی ۵ تساوی و ۵ شکست را نشان می‌دهد.

این رکورد منفی نیازمند بازنگری اساسی در استراتژی، مدیریت و آماده‌سازی تیم‌ها است. فشار روانی ناشی از ناکامی‌های متوالی، تداوم این روند و تاثیر احتمالی آن بر عملکرد تیم ملی، نگرانی بزرگی برای فوتبال ایران ایجاد کرده است. حالا نگاه‌ها به بازی آینده تیم ملی و استقلال در خانه شارجه دوخته شده  که آیا می‌توانند طلسم پیروزی را بشکنند یا نه؟ سوالی که همه علاقه‌مندان فوتبال ایران مشتاقانه منتظر پاسخ آن هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ