واکنش شدید استقلال به تغییر ساعت بازی مقابل فجرسپاسی
باشگاه استقلال اعلام کرد تغییر ساعت دیدار با فجر سپاسی از ساعت ۱۸ به ۱۵، علاوه بر ایجاد مشکلات آماده‌سازی تیم، دسترسی هواداران به تماشای بازی را نیز محدود می‌کند و خواستار بازگشت زمان اصلی مسابقه شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، امروز سازمان لیگ فوتبال ایران طی اطلاعیه‌ای ساعت مصاف استقلال و فجر سپاسی را تغییر داد.

پیش از این قرار بود این دیدار ساعت ۱۸ برگزار شود و حالا مشخص نیست که دلیل این تغییر ساعت چیست.

این درحالی است که استقلال روز چهارشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ میزبان یک دیدار ملی و بسیار مهم برابر الوحدات اردن است و برگزاری مصاف روز یکشنبه در ساعت ۱۵ علاوه بر اینکه مانع از تماشای بازی از سوی هواداران استقلال می‌شود، در نوع آماده سازی تیم از جمله ساعت صبحانه و ناهار و سفر استقلال به شیراز موثر خواهد بود.

متاسفانه این تصمیمات خلق‌الساعه همیشه گریبان استقلال را می‌گیرد. علاقمندان به فوتبال به خاطر دارند که فصل گذشته و در اوج سرمای کشور، بازی‌های استقلال در ساعات اوج سرمای هوا برگزار می‌شد و به درخواست‌های منطقی استقلال و هوادارانش توجهی نمی‌شد و اکنون مجددا شاهد همین موضوع به شکلی دیگر هستیم.

باشگاه استقلال طی درخواستی رسمی از سازمان لیگ، خواهان برگزاری بازی در همان ساعت ۱۸ است چراکه همه بازی‌های این هفته در همان ساعات برگزار می‌شود و تغییر زمان بازی استقلال شرایط عادلانه برگزاری آن مسابقه را از بین می‌برد.

