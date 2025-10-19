فریاد اعتراض لیورپول به داور: چرا بازی را متوقف نکردی؟
سرمربی لیورپول از تصمیم داور برای ادامه بازی در صحنهای که منجر به گل زودهنگام منچستریونایتد شد، انتقاد کرد و گفت مصدومیت مکآلیستر باید باعث توقف مسابقه میشد.
به گزارش ایلنا، لیورپول در شروع دیدار برابر منچستریونایتد در ورزشگاه آنفیلد غافلگیر شد و تنها پس از ۶۳ ثانیه دروازه خود را بازشده دید. با این حال، گل زودهنگام شاگردان اریک تنهاخ تحتتأثیر صحنهای بحثبرانگیز رقم خورد که اعتراض شدید سرخپوشان میزبان را در پی داشت.
در جریان این صحنه، الکسیس مکآلیستر در نبردی هوایی با برایان امبومو دچار آسیبدیدگی از ناحیه سر شد. توپ اما به جریان افتاد و امبومو با پاس عمقی آماد دیالو، در دقیقه دوم بازی توپ را از کنار گئورگی مامارداشویلی عبور داد و یونایتد را پیش انداخت.
اعضای کادر فنی لیورپول و بازیکنان این تیم به ادامه یافتن بازی در حالی که مکآلیستر روی زمین افتاده بود، اعتراض کردند. بر اساس قوانین مسابقات، در صورت احتمال آسیبدیدگی از ناحیه سر، داور میتواند بازی را متوقف کند، اما مایکل اولیور بهدلیل ندیدن برخورد، اجازه ادامه بازی را داد.
در حالی که پزشکان مشغول مداوای مکآلیستر بودند، آرنه اشلوت کنار خط با داور چهارم گفتوگو کرد و از تصمیم اولیور انتقاد کرد. این اتفاق باعث شد فضای آنفیلد برای دقایقی متشنج شود و تمرکز لیورپول از بین برود.
مکآلیستر پس از مداوا با بانداژی دور سر و محافظ مخصوص به زمین بازگشت و بازی را ادامه داد. با وجود بازگشت او، گل زودهنگام یونایتد تأثیر خود را بر ریتم بازی لیورپول گذاشت و روند معمول تیم میزبان را برای دقایقی مختل کرد.