به گزارش الامارات الیوم، هواداران الوحده در فصل جاری روزهایی سرشار از امید را تجربه می‌کنند؛ شرایطی که مدت‌ها بود مانند آن را ندیده بودند. تیم در تمام جنبه‌ها متحول شده است؛ از نظم تاکتیکی و شیوه بازی گرفته تا روحیه جنگندگی بازیکنان در زمین. نتایج اخیر نیز نشان می‌دهد الوحده در مسیری باثبات و روبه‌رشد گام برمی‌دارد.

عنابی‌ها دیگر آن تیم پرنوسان گذشته نیستند که عملکردشان هفته‌به‌هفته تغییر کند. اکنون آن‌ها به نمادی از ثبات فنی و ذهنی بدل شده‌اند؛ ثباتی که حاصل کار منسجم و برنامه‌محور ژوزه مورایس، سرمربی پرتغالی تیم است. مربی‌ای که با تزریق روحیه پیروزی و ذهنیت قهرمانی، ساختار تیم را به‌کلی متحول کرده است.

تفکر فوتبالی مورایس به‌وضوح در سبک بازی تیم نمایان است. الوحده با گام‌هایی محکم در مسیر تحقق رؤیاهایش در رقابت‌های داخلی و آسیایی پیش می‌رود. هماهنگی چشمگیر بین بازیکنان اصلی و ذخیره، تیم را به سطحی از بلوغ تاکتیکی رسانده که در دیدار اخیر برابر البطائح (هفته ششم لیگ) به‌خوبی مشهود بود.

مورایس در گفت‌وگو با الامارات الیوم تأکید کرد که اهداف تیمش محدود به یک جام نیست. او گفت: الوحده از نظر منابع انسانی و توان فنی، ظرفیت رقابت در تمام تورنمنت‌ها را دارد و می‌تواند تا مراحل پایانی پیش برود.

وی ادامه داد: کار ما بر پایه برنامه‌ای روشن پیش می‌رود. هدف، ساختن تیمی کامل است که در همه جبهه‌ها توان رقابت داشته باشد. بازیکنان با انضباط، تلاش و تعهد بالای خود در تمرینات و مسابقات، ما را به این هدف نزدیک‌تر می‌کنند. همین مسئله باعث می‌شود به آینده خوش‌بین باشم.

سرمربی پرتغالی در مورد فشردگی بازی‌ها نیز گفت: فشار مسابقات بخشی طبیعی از فوتبال حرفه‌ای است. تمرکز ما روی بازی‌های پیش‌رو، چه در لیگ داخلی و چه در لیگ قهرمانان آسیاست. هر روز تلاش می‌کنیم تا در زمین حاضر شویم و پیروز شویم. این چالش‌ها لذت‌بخش‌اند و بخشی از ذات کار ما هستند.

او در پایان با ابراز رضایت از عملکرد تیمش در پیروزی برابر البطائح افزود: از بازیکنانم رضایت کامل دارم. آن‌ها دقیقاً همان چیزی را اجرا کردند که برای برد لازم بود. با وجود غیبت چند بازیکن در تمرینات اخیر، با تمرکز و تلاش بالا کار کردیم. روند تیم مثبت است و از این پیشرفت پیوسته احساس رضایت دارم.

