خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسکوچیچ: برای شکست شارجه آماده‌ایم

اسکوچیچ: برای شکست شارجه آماده‌ایم
کد خبر : 1702322
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم تراکتور تأکید کرد شاگردانش با انگیزه و آمادگی بالا به مصاف شارجه می‌روند و هدفی جز پیروزی در این دیدار مهم از لیگ نخبگان آسیا ندارند.

به گزارش ایلنا،  دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم فوتبال تراکتور، در نشست خبری پیش از دیدار با شارجه امارات اظهار داشت: برای بازی فردا انگیزه زیادی داریم. مسابقه‌ای مهم پیش روی ماست و تاکنون دو تساوی در لیگ نخبگان آسیا کسب کرده‌ایم. برای حریف احترام قائلیم، زیرا بازیکنان بااستعدادی دارند، اما ما نیز تیمی توانمند هستیم.

او با اشاره به غیبت چند بازیکن تأثیرگذار افزود: اودیل خامربکوف و دوماگوی دروژدک را در اختیار نداریم، ولی بهترین ترکیب ممکن را به میدان خواهیم فرستاد و انتظار بازی و نتیجه خوبی داریم.

اسکوچیچ درباره سابقه رویارویی با شارجه گفت: این نخستین‌بار است که مقابل این تیم قرار می‌گیرم، هرچند پیش‌تر تجربه بازی با تیم‌های اماراتی را داشته‌ام. شارجه تیمی باکیفیت است و بازیکنان فنی و باهوشی دارد. در مورد جزئیات فنی و نقاط قوت و ضعف آن‌ها صحبت نخواهم کرد.

سرمربی تراکتور در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه تیمش در آسیا تأکید کرد: ما از توانایی‌های خود آگاه هستیم. شروع‌مان کمی غیرمنتظره بود، اما قهرمان ایران هستیم و می‌دانیم چه می‌خواهیم. هدف ما در دیدار فردا فقط پیروزی است.

در ادامه این نشست، ایگور پوستونسکی، هافبک تراکتور نیز گفت: برای بازی بزرگ فردا کاملاً آماده‌ایم. از دو مسابقه گذشته دو امتیاز گرفته‌ایم که رضایت‌بخش است، اما کافی نیست. برابر الوحده موقعیت‌های خوبی داشتیم و نشان دادیم تیم باکیفیتی هستیم. هدف‌مان در دیدار با شارجه، کسب سه امتیاز کامل است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ