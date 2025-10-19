خبرگزاری کار ایران
در آستانه برگزاری تورنمنت سه‌جانبه در هند؛

22 بازیکن اعزامی از سوی جعفری مشخص شد

کد خبر : 1702275
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان، فهرست نهایی بازیکنان اعزامی به تورنمنت سه‌جانبه هند را مشخص کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در راستای آماده‌سازی برای حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶، بعدازظهر امروز (یکشنبه 27 مهر) در چارچوب فیفادی ماه اکتبر عازم هند می‌شود.

بر این اساس، مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان اسامی ۲۲ بازیکن اعزامی به این تورنمنت را به شرح زیر اعلام کرد:

زهرا قنبری، شقایق روزبهان، فاطمه شبان، عاطفه ایمانی، فاطمه امینه برازجانی، ملیکا متولی، رها یزدانی، عاطفه رمضانی‌زاده، فاطمه پسندیده، سارا دیدار، مریم دینی، روژین تمریان، شبنم بهشت، افسانه چترنور، مینا نافعی، زهرا سربالی، گلنوش خسروی، فاطمه مخدومی، زینب عباسپور، ثنا صادقی، زهرا احمدزاده و آتنا توفیق.

تورنمنت سه‌جانبه هند با حضور تیم‌های هند، ایران و نپال از تاریخ ۲8 مهر تا ۳ آبان در شهر شیلونگ برگزار می‌شود. ملی‌پوشان ایران در روزهای ۲۹ مهر و ۲ آبان به ترتیب مقابل تیم‌های هند و نپال قرار خواهند گرفت.

