دربی بزرگ انگلیس: لیورپول به دنبال خروج از بحران، آموریم تحت فشار در آنفیلد
دو تیم پرافتخار لیگ برتر انگلیس امروز (یکشنبه) در حالی به مصاف یکدیگر میروند که لیورپول پس از سه باخت متوالی به دنبال بازگشت به مسیر قهرمانی است و روبن آموریم، سرمربی منچستریونایتد، برای حفظ جایگاه خود تحت فشار شدید قرار دارد.
به گزارش ایلنا، لیورپول امروز در ورزشگاه آنفیلد میزبان رقیب دیرینه خود، منچستریونایتد، خواهد بود. این دیدار که یکی از حساسترین دربیهای سالهای اخیر به شمار میرود، در ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران برگزار میشود.
این دو باشگاه پرافتخار لیگ برتر، که هر دو با ۲۲ عنوان قهرمانی در بالاترین سطح فوتبال انگلیس برابر هستند، در حالی به مصاف یکدیگر میروند که در مقطع کنونی شرایط متفاوتی را تجربه میکنند. قرمزها (لقب لیورپول) در اولین سال مربیگری آرنه اشلوت، که فصل گذشته این تیم را به قهرمانی رساند، با اولین لغزش خود مواجه شدهاند. در سوی مقابل، شیاطین سرخ (لقب منچستریونایتد) از زمان جدایی سر الکس فرگوسن در سال ۲۰۱۳، تحت فشار مضاعفی قرار داشته و نتایج تیم تحت هدایت روبن آموریم، که نزدیک به یک سال است سکان الدترافورد را در دست دارد، همچنان دلخواه هواداران نیست.
وضعیت لیورپول: اشلوت خواهان بهبود دفاع است
آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، پس از سه شکست متوالی تیمش، با بیان اینکه «نتایج دروغ نمیگویند»، خواستار بهبود عملکرد دفاعی قبل از میزبانی از منچستریونایتد شد. قهرمان لیگ برتر فصل قبل، هفت بازی اول خود در تمامی رقابتها را با پیروزی پشت سر گذاشت، اما عملکرد ضعیف آنها با مجموعهای از گلهای دیرهنگام پوشانده میشد. لیورپول پیش از فیفادی مقابل کریستال پالاس، گالاتاسرای در لیگ قهرمانان و چلسی شکست خورد تا یک امتیاز از آرسنال، رقیب اصلی قهرمانی، عقب بماند.
لیورپول پس از قهرمانی در فصل گذشته، نزدیک به ۴۵۰ میلیون پوند (۶۰۴ میلیون دلار) برای خریدهای جدید هزینه کرد و بودجه زیادی برای الکساندر ایساک و فلوریان ویرتز پرداخت کرد. در سوی دیگر زمین، تیم اشلوت در چهار بازی از هفت بازی لیگ برتر خود، دو گل یا بیشتر دریافت کرده است.
اشلوت در نشست خبری پیش از بازی خود گفت: «ما ۱۰ بازی انجام دادهایم، هفت برد و سه باخت داشتهایم. سه شکست با کمترین حاشیه اختلاف رقم خورد.» او افزود: «اما همانطور که همیشه میگویم، ما نباید به چنین حاشیههایی وابسته باشیم. نتایج دروغ نمیگویند؛ اگر سه بازی متوالی را ببازید، باید بهتر عمل کنید. ما از این موضوع آگاهیم و باید واکنش نشان دهیم.»
چالش بزرگ لیورپول در این فصل
محمد صلاح، ستاره ۳۳ ساله مصری که درخشش او فصل گذشته لیورپول را به قهرمانی رساند، تاکنون برای انطباق با تغییرات ایجاد شده در تیم در طول پنجره نقل و انتقالات با مشکل مواجه شده است. اشلوت، عدم وجود لحظات سرنوشتساز از خط حمله پرستاره خود و مشکلات در ضربات ایستگاهی را به عنوان چالشهای اصلی تیم برشمرد.
او گفت: «ما به اندازه فصل قبل موقعیت گل خلق نکردهایم و این دلیل دارد و آن هم سبک بازی حریف است. ما باید برای آن راه حل پیدا کنیم. اولین راه حل این است که به اندازه قبل گل نخوریم. اگر تیمی یک یا دو گل به ما میزند، ما به سه گل نیاز داریم.»
اشلوت افزود: «در نیمه اول فصل گذشته، ما این گلها را عمدتاً از لحظات خاص یکی از سه مهاجم خود به دست میآوردیم. در نیمه دوم، ما به ضربات ایستگاهی برای نفوذ در دفاعهای متراکم نیاز داشتیم. این فصل ما نه آن لحظات خاص را داشتهایم و نه از ضربات ایستگاهی گل زدهایم. واضح است که دریافت چهار گل از ضربات ایستگاهی برای تیمی که میخواهد رقابت کند، بسیار زیاد است.»
وضعیت منچستریونایتد: حمایت مالک، فشار روی آموریم را کم نکرد
روبن آموریم، سرمربی منچستریونایتد، ضمن استقبال از حمایت جیم راتکلیف، مالک مشترک، تأکید کرد که این حمایت فشار ناشی از نیاز به تغییر سریع سرنوشت تیم را کم نمیکند. راتکلیف در طول فیفادی گفته بود که آموریم باید فرصت کامل سه سال قرارداد خود را برای اثبات شایستگی در الدترافورد، علیرغم سال اول سخت، داشته باشد.
آموریم در کنفرانس خبری روز جمعه خود گفت: «او (راتکلیف) همیشه به من پیام میدهد، گاهی اوقات حتی با یک پیام پس از بازیها اما شما میدانید، من میدانم و جیم هم میداند که فوتبال اینطور نیست.» او افزود: «شنیدن این حرف واقعاً خوب است. فکر میکنم به هواداران ما کمک میکند تا بفهمند رهبری باشگاه میداند که این کار زمانبر خواهد بود.»
آموریم ادامه داد: «اما در عین حال، من این حرف را دوست ندارم چون این احساس را ایجاد میکند که ما زمان داریم تا همه چیز را حل و فصل کنیم، بنابراین من آن حس را در باشگاه خود نمیخواهم. خوب است که حمایت را حس کنیم، اما ما باید به مردم نشان دهیم که آماده پیروزی در بازیها هستیم. میدانم که زمانبر است، اما نمیخواهم اینطور فکر کنم.»
یونایتد که فصل گذشته در نیمه پایین جدول لیگ برتر قرار گرفت، در حال حاضر در جایگاه دهم جدول است و پنج امتیاز از لیورپول عقبتر است.
آخرین تقابل و آمار رودررو
آخرین دیدار دو تیم فصل گذشته در لیورپول با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید که شاید چشمگیرترین نتیجه آموریم از زمان روی کار آمدن باشد. آموریم با اشاره به عملکرد خوب تیمش مقابل باشگاههای برتر، این وضعیت را ناشی از مشکل ذهنی میداند.
او گفت: «شاید انتظارات، زمانی که باید پیروز شوید و مسئولیت پیروزی بر دوش شما است، کار را سختتر میکند. وقتی در باشگاههای بزرگ بازی میکنید، باید در هر بازی برنده شوید. ما گاهی اوقات برای بازی کردن با این مسئولیت مشکل داریم. شاید وقتی از منچستریونایتد انتظار نمیرود که برنده شود، عملکرد برای بازیکنان آسانتر باشد، اما ما باید این را تغییر دهیم.»
آخرین باری که یونایتد در آنفیلد پیروز شد، به سال ۲۰۱۶ باز میگردد و با توجه به اینکه لیورپول در سه بازی اخیر خود در تمامی رقابتها شکست خورده، کمتر کسی انتظار دارد این روند در یکصدمین تقابل دو رقیب در زمین لیورپول تغییر کند.
آموریم گفت: «این یک بازی دیگر است که باید دوباره ثابت کنیم بهتر بازی میکنیم. باید در هر دو محوطه جریمه بهتر باشیم. این یک بازی دیگر است که باید ببریم.»
آمار رودررو:
این دویست و هجدهمین دیدار دو تیم است که منچستریونایتد ۸۳ بار و لیورپول ۷۲ بار پیروز شدهاند. آخرین برد لیگ یونایتد مقابل لیورپول به سال ۲۰۲۲ باز میگردد، زمانی که جیدن سانچو و مارکوس رشفورد، میزبان را دو بر صفر پیش انداختند و محمد صلاح یک گل تسلیبخش دیرهنگام برای قرمزها زد. یونایتد از آن زمان تاکنون سه بازی از پنج بازی لیگ را به لیورپول باخته، اما در مسیر قهرمانی جام حذفی در سال ۲۰۲۴، موفق به شکست لیورپول شد.
اخبار تیم لیورپول:
آلیسون بکر، دروازهبان، همچنان به دلیل مصدومیت همسترینگ غایب است، اما خبر خوب برای لیورپول این است که رایان گراونبرخ علیرغم مصدومیت در تیم ملی هلند، برای رویارویی با یونایتد آماده است.
اخبار تیم منچستریونایتد:
لیساندرو مارتینز که در حال ریکاوری از مصدومیت زانو است، هنوز برای بازگشت آماده نیست، در حالی که حضور نصیر مزراوی نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.
ترکیب احتمالی لیورپول:
مامارداشویلی، فریمپونگ، کوناته، فن دایک، کرکز، سوبوسلای، گراونبرخ؛ صلاح، ویرتز، اکیتیکه، ایساک
ترکیب احتمالی منچستریونایتد:
لامنس، یورو، دیلیخت، شاو، آماد؛ اوگارته، برونو فرناندز، دالوت؛ امبوئمو، مونت، ششکو