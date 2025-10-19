تمرین پرسپولیس با حضور هاشمیان بعد از شکست تلخ

به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت پس از دیدار برابر خیبر و بازگشت شبانه از خرم آباد به تهران، امروز از ساعت ۱۳ به مدت ۶۰ دقیقه در ورزشگاه شهید کاظمی به تمرین و ریکاوری زیر نظر کادر فنی پرداختند.

بازیکنان اصلی در بازی برابر خیبر در سالن بدنسازی حضور یافتند و پس از انجام حرکات کششی، نرمشی و زدن وزنه، وارد زمین چمن شدند و دویدن دور زمین را در برنامه داشتند.

سایر بازیکنان هم زیر نظر کادر فنی به تمرینات مختلفی شامل؛ عبور از موانع، کار با توپ، راندو و بازی شرایطی در بخشی از زمین پرداختند.

این تمرین تحت تاثیر شکست پرسپولیس به خیبر و در خحضور وحید هاشمیان برگزار شد که شایعات برکناری او در ساعات اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

