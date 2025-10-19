تمرین پرسپولیس با حضور هاشمیان بعد از شکست تلخ
تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز یکشنبه را در دو گروه برگزار کرد.
به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت پس از دیدار برابر خیبر و بازگشت شبانه از خرم آباد به تهران، امروز از ساعت ۱۳ به مدت ۶۰ دقیقه در ورزشگاه شهید کاظمی به تمرین و ریکاوری زیر نظر کادر فنی پرداختند.
بازیکنان اصلی در بازی برابر خیبر در سالن بدنسازی حضور یافتند و پس از انجام حرکات کششی، نرمشی و زدن وزنه، وارد زمین چمن شدند و دویدن دور زمین را در برنامه داشتند.
سایر بازیکنان هم زیر نظر کادر فنی به تمرینات مختلفی شامل؛ عبور از موانع، کار با توپ، راندو و بازی شرایطی در بخشی از زمین پرداختند.
این تمرین تحت تاثیر شکست پرسپولیس به خیبر و در خحضور وحید هاشمیان برگزار شد که شایعات برکناری او در ساعات اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.