برگزاری تمرین ریکاوری و بدنسازی تیم ملی نوجوانان

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران پس از برتری چهار بر صفر مقابل قرقیزستان در نخستین بازی دوستانه، از ساعت ۱۱ صبح امروز به وقت محلی به ریکاوری و انجام تمرین سبک تاکتیکی در مجموعه آلگا بیشکک پرداخت.

پیش از شروع تمرین سرمربی تیم ملی خطاب به شاگردانش ضمن خدا قوت گفتن بابت نمایش بازی روز گذشته، از آنها درخواست کرد دیدار اول با قرقیزها را فراموش کرده و تمرکز خود را روی رسیدن به هارمونی و هماهنگی بیشتر در ادامه مسیر آماده‌سازی برای مقدماتی جام ملت‌های آسیا بگذارند.

شاگردان ارمغان احمدی ابتدا با حضور در چمن مصنوعی این مجموعه به گرم کردن بدن‌ها و در ادامه تمرین روندو و ارسال ضربات ایستگاهی مشغول شدند.

سپس تمرین بدنسازی ملی‌پوشان نوجوان با حضور در سالن بدنسازی این مجموعه پیگیری شد. روحیه خوب نوجوانان کشورمان در هوای مطبوع این کمپ تمرینی، جزو نکات جالب این تمرین بود.

تیم ملی ایران عصر فردا در دومین بازی دوستانه به میزبانی ورزشگاخ دولن اومورزاکوف به مصاف قرقیزستان رفته و بلافاصله پس از این مسابقه به تهران بازمی‌گردد.

