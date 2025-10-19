لاپورتا: بارسلونا هرگز شرکت تجاری نخواهد شد

به گزارش ایلنا، خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، در آغاز مجمع عمومی باشگاه با نطقی پرشور و احساسی به دفاع از عملکرد مدیریتی خود پرداخت و با اشاره به چالش‌های چند سال اخیر، اعلام کرد که هیئت‌مدیره تحت ریاست او «تنها تضمین» برای تداوم مدل مالکیت اجتماعی باشگاه است.

لاپورتا در بخشی از سخنان خود گفت: «بیش از چهار سال است که عده‌ای مدام می‌گویند ما قصد داریم باشگاه را به شرکت سهامی تبدیل کنیم. خوشبختانه واقعیت این ادعاهای مغرضانه را رد می‌کند. ما چهار سال است بی‌وقفه کار می‌کنیم تا اعضا، همان مالکان واقعی باشگاه باقی بمانند.»

او با انتقاد از کسانی که مدل مدیریتی او را تجاری و غیرواقع‌بینانه می‌دانند، اظهار داشت: «این هیئت‌مدیره تضمین می‌دهد که بارسلونا همیشه در مالکیت اعضایش باقی بماند؛ در واقع ما تنها تضمین این اصل هستیم. کسانی که از “مدیریت شرکتی” صحبت می‌کنند و خود را استاد همه امور می‌دانند، باید بدانند بارسا بیش از آن است که با فرمول‌های کتاب‌های مدیریتی اداره شود.»

رئیس بارسلونا ادامه داد: «بارسا فقط یک شرکت نیست، بلکه نهادی است با جایگاهی اجتماعی و فرهنگی در جهان، با بنیاد خیریه‌ای فعال در پروژه‌های اجتماعی و انسانی. البته مدیریت اقتصادی اهمیت دارد، اما باشگاه ما با مفاهیمی چون هویت، فرهنگ، آزادی و دموکراسی در کاتالونیا گره خورده است. ما فراتر از یک باشگاه هستیم، چون تعهد داریم به مردم و زبان و فرهنگی که از آن برخاسته‌ایم.»

لاپورتا از اعضا خواست در مسیر بازسازی و تثبیت باشگاه متحد بمانند و از نمونه‌ای فوتبالی برای بیان هدف خود استفاده کرد: «از شما می‌خواهم تا آخر باور داشته باشید. همین دیشب هانسی فلیک، سرمربی تیم، تصمیم گرفت رونالد آرائوخو را در لحظات پایانی به خط حمله بفرستد و او گل برتری را زد؛ این همان روحیه‌ای است که بارسا به آن نیاز دارد.»

او در ادامه سخنانش تأکید کرد که بارسلونا در مسیر بهبود قرار دارد: «هر شاخصی را که بررسی کنید، نشان می‌دهد وضع ما از چهار سال پیش بسیار بهتر است. این یک واقعیت غیرقابل انکار است. هر کس نخواهد این را ببیند، مصداق همان مثل معروف است که می‌گوید هیچ‌کس کورتر از کسی نیست که نمی‌خواهد ببیند.»

رئیس بارسلونا در پایان گفت: «ما هرگز به پیش‌بینی‌های فاجعه‌بار توجه نکردیم و نخواهیم کرد. آن پیش‌بینی‌ها نه تحقق یافته‌اند و نه تحقق خواهند یافت، چون ما با تمام توان کار کرده‌ایم. دوست داشتن بارسلونا یعنی دفاع از آن در برابر هر چالش و هر مخالفی. ما اکنون از هر زمان دیگری قوی‌تر و مصمم‌تر هستیم تا روند بازسازی بارسا را به سرانجام برسانیم.»

انتهای پیام/