گزینههای جانشینی هاشمیان: اسامی نام آشنا و جذاب برای پرسپولیس
شمارش معکوس برای برکناری هاشمیان آغاز شده و جلسه فوقالعاده هیئتمدیره پرسپولیس در راه است.
به گزارش ایلنا، شکست پرسپولیس مقابل خیبر خرمآباد تنها یک نتیجه ناامیدکننده نبود؛ این باخت، جرقهای برای آغاز تغییرات بزرگ در باشگاه شد. منابع نزدیک به پرسپولیس خبر میدهند که اعضای هیئتمدیره تصمیم گرفتهاند بهصورت فوقالعاده تشکیل جلسه دهند تا درباره آینده نیمکت تیم تصمیم نهایی را بگیرند.
دو عضو اصلی هیئتمدیره بهصورت قطعی خواستار پایان همکاری با وحید هاشمیان شدهاند و در حال مذاکره با دیگر اعضا هستند تا رأی سوم را هم برای تصویب این تصمیم بگیرند. اگر اجماع کامل حاصل شود، اعلام رسمی برکناری سرمربی سرخها در یکی دو روز آینده قطعی خواهد بود.
در همین حال، مدیران باشگاه از نتایج اخیر و وضعیت فنی تیم بهشدت ناراضیاند و بهگفته منابع آگاه، استعلام لازم از کنسرسیوم بانکی برای انجام تغییرات مدیریتی و فنی نیز دریافت شده است.
در صورت برکناری هاشمیان، گزینههای خارجی در اولویت قرار دارند. در میان نامهای مطرحشده، سه گزینه بیش از دیگران مورد توجه هستند؛ برانکو ایوانکوویچ، اوسمار ویهرا و پاتریس کارترون بهعنوان گزینههای اصلی برای جانشینی روی میز هیئتمدیره قرار دارند.
باشگاه پرسپولیس هنوز واکنش رسمی به این اخبار نشان نداده، اما با توجه به خشم هواداران، فشار رسانهای و ادامه نتایج ضعیف، بعید است نیمکت پرسپولیس بدون تغییر باقی بماند. جلسه سرنوشتساز هیئتمدیره طی ساعات آینده برگزار میشود و ممکن است یکی از پرحاشیهترین تصمیمهای فصل در فوتبال ایران رقم بخورد.
وحید هاشمیان که تجربه بزرگی در سرمربیگری نداشت در طی هفت هفته یک شکست، یک پیروزی و پنج تساوی کسب کرد و حالا با این نتیجه ضعیف در آستانه برکناری قرار گرفته است.