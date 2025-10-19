آخرین وضعیت صابر کاظمی: ابهام در علت حادثه و انتقال به بیمارستان مجهزتر

به گزارش ایلنا، وضعیت جسمانی صابر کاظمی، ملی‌پوش والیبال ایران که اخیراً برای فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به تیم الریان قطر پیوسته، پس از یک حادثه ناگهانی در دوحه، به کانون توجه جامعه ورزش تبدیل شده است.

بامداد شنبه، خبر غیررسمی منتشر شد مبنی بر اینکه کاظمی در استخر محل تمرین تیم الریان دچار ضربه مغزی شده است. صبح روز گذشته، فدراسیون والیبال ایران با صدور بیانیه‌ای، ضمن تأیید این حادثه، جزئیات بیشتری ارائه کرد. در اطلاعیه فدراسیون آمده است: «صابر کاظمی ستاره والیبال کشورمان... روز گذشته در هنگام ریکاوری در استخر از هوش رفت و با تلاش پزشکان احیا شد و بلافاصله به بیمارستان منتقل گردید و در حال حاضر به منظور گذراندن مراحل درمان با تشخیص پزشکان و تجویز دارو در خواب مصنوعی به سر می‌برد.»

با این حال، بعدازظهر همان روز، باشگاه الریان قطر در بیانیه‌ای رسمی، علت بستری شدن این بازیکن را «عارضه قلبی» اعلام کرد. طبق اطلاعیه منتشرشده از سوی باشگاه، این حادثه پس از وقوع سانحه‌ای در طول تعطیلات آخر هفته برای کاظمی رخ داده و بلافاصله پس از آن، او به بیمارستان حمد العام دوحه منتقل شده است. طبق اعلام الریان، کاظمی در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر تیم پزشکی قرار دارد و مراحل درمان وی ادامه دارد.

شب گذشته فدراسیون والیبال اطلاعیه جدیدی صادر کرد و اعلام نمود صابر کاظمی به منظور مراقبت بیشتر، به یکی از مجهزترین بیمارستان‌های قطر منتقل شده است. پس از انجام مجدد معاینات لازم و تشکیل یک کمیسیون پزشکی آنلاین با متخصصان ایرانی و قطری، روند درمان وی بررسی و تحت نظر دقیق‌تر قرار گرفت.

همچنین در این اطلاعیه اعلام شد که پدر، عمو و برادر صابر کاظمی به تهران منتقل شدند و با دستور تقوی (رئیس فدراسیون والیبال) در مدت چند ساعت اقدامات لازم برای اخذ ویزای قطر و بلیت هواپیما و هتل برای سفر آن‌ها انجام شده است. بدین ترتیب خانواده وی بامداد یکشنبه راهی دوحه شدند تا از نزدیک شاهد روند درمان کاظمی باشند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، باشگاه الریان بیانیه جدیدی درباره وضعیت کاظمی نداده است. با ورود رئیس فدراسیون و خانواده کاظمی به قطر و پیگیری‌های بیشتر، انتظار می‌رود اخبار جدید و موثق‌تری از روند درمان ستاره والیبال ایران از سوی فدراسیون والیبال منتشر شود.

