خبرگزاری کار ایران
آخرین وضعیت موسی جنپو پیش از دیدار حساس استقلال

آخرین وضعیت موسی جنپو پیش از دیدار حساس استقلال
مصدومیت جنپو در دیدار با مس رفسنجان جدی نبود و این بازیکن کلیدی استقلال بدون مشکل آماده رویارویی با الوحدات اردن است.

به گزارش ایلنا، موسی جنپو در جریان دیدار استقلال مقابل مس رفسنجان با بدشانسی دچار آسیب‌دیدگی از ناحیه کتف شد و حتی برای لحظاتی زمین بازی را ترک کرد تا پس از بستن محل آسیب با چسب کنزو بتواند به میدان بازگردد. پس از انجام MRI مشخص شد آسیب او سطحی است و مشکلی برای همراهی تیم در بازی حساس آسیایی ندارد.

این بازیکن در تمرینات گروهی تیم شرکت خواهد کرد تا با رسیدن به شرایط مطلوب بدنی، آماده حضور در ترکیب اصلی آبی‌پوشان باشد.

موسی جنپو که تاکنون نتوانسته انتظارات هواداران و حتی ریکاردو ساپینتو را برآورده کند،حالا با عملکرد بهتر خود مقابل مس رفسنجان امیدوار است که به زودی به شرایط مطلوب برسد و شانس حضور در ترکیب اصلی استقلال را داشته باشد.

