آبیها در مسیر بازگشت؛
نبرد حیاتی استقلال برابر الوحدات اردن!
آبیپوشان بعد از دو شکست آسیایی، با امید و انگیزهای بالا به دنبال نخستین برد خود در لیگ قهرمانان هستند.
به گزارش ایلنا، استقلال در شرایطی به مصاف الوحدات اردن میرود که این بازی سومین دیدار شاگردان ریکاردو ساپینتو در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به حساب میآید. آبیپوشان در دو دیدار قبلی متحمل شکست شدند و حالا با توجه به شرایط جدول، این مسابقه برای آنها حکم مرگ و زندگی دارد. هر نتیجهای غیر از پیروزی میتواند کار صعود را برای استقلال بسیار سخت و حتی غیرممکن کند.
این مسابقه روز چهارشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهر قدس برگزار خواهد شد؛ ورزشگاهی که استقلال پیشتر نیز در آن میزبانی کرده است. برد خانگی اخیر مقابل مس رفسنجان در لیگ برتر باعث شده روحیه در اردوی استقلال بالا برود و حالا همه امید دارند که این روند بردها در آسیا نیز تداوم پیدا کند.
یکی از نکات مهم پیش از این دیدار، وضعیت مصدومیت جنپو است. این بازیکن در بازی مقابل مس آسیب دید، اما طبق بررسیهای انجامشده مشکلی برای همراهی تیم در بازی با الوحدات ندارد و میتواند ساپینتو را همراهی کند.
از طرف دیگر، حواشی مدیریتی استقلال نیز در روزهای اخیر پررنگ بوده است. پس از تغییرات در سطح مدیریت باشگاه، بحث انتخاب مدیرعامل آینده به یکی از موضوعات مهم پیرامون این تیم تبدیل شده است. با این حال، تمرکز ساپینتو و شاگردانش به طور کامل روی زمین بازی و نبرد حیاتی مقابل نماینده اردن است؛ دیداری که میتواند نقطه عطفی در مسیر آسیایی استقلال باشد و سرنوشت تیم را در گروه رقم بزند.
استقلالیها امیدوارند با حمایت هواداران و انگیزهای که از پیروزی اخیر گرفتهاند، بتوانند در این دیدار خانگی به برتری برسند و بار دیگر شرایط جدول را به نفع خود تغییر دهند.