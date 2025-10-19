هوادران آرژانتین بی تاب دعوت شدن ستاره جوان لیگ فرانسه!
مهاجم ۲۳ ساله آرژانتینی که تابستان امسال به استراسبورگ پیوست، با دو گل تماشایی مقابل پاریسنژرمن، نگاه فوتبال اروپا را به خود جلب کرد.
به گزارش ایلنا، جمعهشب در پارک دو پرنس، خواکین پانیچلی نمایشی فراموشنشدنی داشت. بازیکنی که در آغاز فصل برای هواداران فوتبال فرانسه چهرهای ناشناخته بود، حالا با دبل برابر پاریسنژرمن و نقشآفرینی در تساوی پرهیجان ۳-۳ استراسبورگ، به تیتر اول رسانهها تبدیل شد.
گل نخست او در دقیقه ۲۶ با ضربه سر تماشایی مقابل ایلیا زابارنی، مدافع اوکراینی PSG، به گفته سرمربیاش «یکی از زیباترین گلهای سر دیدهشده در سالهای اخیر» بود. گل دوم نیز در دقیقه ۴۹ روی حرکتی پرقدرت و بحثبرانگیز رقم خورد، جایی که پانیچلی با بدنزنی لوکاس برالدو را از پیش رو برداشت و گل سوم استراسبورگ را ساخت.
او در این مسابقه ۵ شوت، ۳ شوت در چارچوب و ۵۵ لمس توپ داشت؛ بیشترین میزان لمس توپ میان بازیکنان تیمش، آماری که نشان از تاثیرگذاری بالای او در بازی داشت. مربی تیم، «لیام روزنیور»، با تمجید از شاگردش گفت: «هرگز مهاجم شماره ۹ی با چنین بازی کامل و فیزیکی ندیدهام.» پانیچلی حالا با ۷ گل، صدرنشین جدول گلزنان لیگ ۱ فرانسه است.
باشگاه استراسبورگ تابستان امسال برای جذب این مهاجم ۲۰ میلیون یورو (بههمراه پاداشها) پرداخت تا او را از میراندرس در دسته دوم اسپانیا بخرد. پانیچلی فصل گذشته در این تیم ۲۱ گل و ۸ پاس گل به ثبت رسانده بود. او که از آلاوس بهصورت قرضی به اسپانیا رفته بود، حالا در لیگ ۱ فرانسه همان شم گلزنی را نشان میدهد.
پانیچلی با قد ۱.۹۰ و وزن ۸۲ کیلوگرم، پس از پارگی رباط صلیبی، شش ماه تمام را در باشگاه بدنسازی سپری کرد. خودش گفته: «میدانستم باید به سطح فیزیکی مورد نیاز اروپا برسم. وقتی دوباره توانستم راه بروم، تماموقت تمرین کردم و حدود ۸ کیلو عضله اضافه کردم.»
متولد ایالت کوردوبا، پانیچلی فوتبال را در تیم راسینگ کوردوبا آغاز کرد، سپس در بوئنوسآیرس به تمرین پرداخت و پس از رد شدن در تست بوکا جونیورز، به ریورپلاته پیوست، همان باشگاهی که پدرش هرمان پانیچلی، فوتبالیست سابق و نویسنده فعلی، زمانی برای آن بازی کرده بود.
پانیچلی که در ژانویه ۲۰۲۳ به اروپا آمد، حالا درخشش خود را به سطحی رسانده که برخی هواداران آرژانتینی در شبکههای اجتماعی خواستار حضور او در ترکیب تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ شدهاند. او در واکنش به این موج گفت: «دعوت به تیم ملی یک رؤیاست. باید سخت کار کنم تا شایسته این فرصت باشم، اما وقتی تلاش میکنی، اتفاقهای خوب همیشه میرسند.»
نمایش تاریخی او مقابل پاریسنژرمن شاید تنها یک نقطه اوج مقطعی نباشد بلکه آغاز داستان صعود پدیدهای جدید از آمریکای جنوبی است؛ پدیدهای که از لیگ دسته دوم اسپانیا برخاسته تا قلب فوتبال فرانسه را تسخیر کند.