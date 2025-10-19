کلمبیا روی سکوم سوم جام جهانی فوتبال جوانان

به گزارش ایلنا، تیم ملی زیر ۲۰ سال کلمبیا با پیروزی ارزشمند ۱-۰ برابر فرانسه، عنوان سومین تیم برتر جام جهانی جوانان را به دست آورد. در این دیدار که بسیار فیزیکی و پرتنش دنبال شد، تنها گل مسابقه در دقیقه ۲ توسط اسکار پرئا، وینگر سریع و تکنیکی کلمبیا، روی پاس بنیِتز هرناندز به ثمر رسید.

کلمبیا پس از عملکرد درخشان در مراحل گروهی و حذفی، در نیمه‌نهایی مغلوب آرژانتین شد و از صعود به فینال بازماند؛ اما توانست با این برد برابر فرانسه، با روحیه‌ای بالا رقابت‌ها را به پایان برساند. شاگردان کافه‌تروس در تمام طول تورنمنت فوتبال هجومی و منسجمی ارائه کردند و بار دیگر نشان دادند فوتبال پایه در آمریکای جنوبی چه پتانسیل بالایی دارد.

در جدول گلزنان این رقابت‌ها، سه بازیکن با ۵ گل در صدر قرار دارند: کِرِماشکی، ویارئال و میخال. پس از آن‌ها، سارکو با ۴ گل و بازیکنانی چون مورا، کاریسو، لُبورنیه، سیلوِتی، زابیری و یاسین با ۲ تا ۳ گل در رده‌های بعدی ایستاده‌اند.

فینال مسابقات قرار است فردا میان آرژانتین و مراکش برگزار شود تا قهرمان جوانان جهان مشخص گردد.

