خبرگزاری کار ایران
کلمبیا روی سکوم سوم جام جهانی فوتبال جوانان
کلمبیا با گل زودهنگام اسکار پرئا، سکوی سوم جهان را از آن خود کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی زیر ۲۰ سال کلمبیا با پیروزی ارزشمند ۱-۰ برابر فرانسه، عنوان سومین تیم برتر جام جهانی جوانان را به دست آورد. در این دیدار که بسیار فیزیکی و پرتنش دنبال شد، تنها گل مسابقه در دقیقه ۲ توسط اسکار پرئا، وینگر سریع و تکنیکی کلمبیا، روی پاس بنیِتز هرناندز به ثمر رسید.

کلمبیا پس از عملکرد درخشان در مراحل گروهی و حذفی، در نیمه‌نهایی مغلوب آرژانتین شد و از صعود به فینال بازماند؛ اما توانست با این برد برابر فرانسه، با روحیه‌ای بالا رقابت‌ها را به پایان برساند. شاگردان کافه‌تروس در تمام طول تورنمنت فوتبال هجومی و منسجمی ارائه کردند و بار دیگر نشان دادند فوتبال پایه در آمریکای جنوبی چه پتانسیل بالایی دارد.

در جدول گلزنان این رقابت‌ها، سه بازیکن با ۵ گل در صدر قرار دارند: کِرِماشکی، ویارئال و میخال. پس از آن‌ها، سارکو با ۴ گل و بازیکنانی چون مورا، کاریسو، لُبورنیه، سیلوِتی، زابیری و یاسین با ۲ تا ۳ گل در رده‌های بعدی ایستاده‌اند.

فینال مسابقات قرار است فردا میان آرژانتین و مراکش برگزار شود تا قهرمان جوانان جهان مشخص گردد.

