در باشگاه ما جایی برای خشونت نیست
اعتراض هواداران بایرن به بازگشت بواتنگ!
هواداران بایرن مونیخ در جریان دیدار کلاسیکر مقابل بورسیا دورتموند، به شکلی گسترده علیه بازگشت ژروم بواتنگ به باشگاه خود اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، در بخشی از سکوهای آلیانز آرنا بنرهایی با جملات تند و صریح علیه مدافع پیشین تیم ملی آلمان دیده شد؛ جملاتی مانند «هرکس به خشونتورزان فضا بدهد، شریک جرم است»، «برای بواتنگ دیگر جایی در باشگاه نیست» و «در بایرن جایی برای متهمان به خشونت وجود ندارد».
اعتراض هواداران پس از آن شکل گرفت که رسانههای آلمانی از درخواست بواتنگ برای حضور در تمرینات بایرن به عنوان مربی کارآموز خبر دادند؛ اتفاقی که با واکنش منفی هواداران روبهرو شد.
بواتنگ که در سال ۲۰۱۴ با آلمان قهرمان جهان شد، در سال ۲۰۱۹ به اتهام خشونت خانگی علیه مدل سابق، کاسیا لنهارت تحت پیگرد قرار گرفت. سپس در سال ۲۰۲۱ تحقیقات از سر گرفته شد و دادگاه، مدافع ۳۷ ساله را به پرداخت بیش از یک میلیون یورو جریمه محکوم کرد. با این حال در جلسه استیناف تابستان امسال، حکم او لغو شد.
باشگاه بایرن در گفتوگو با روزنامه بیلد توضیح داد: «بواتنگ فقط درخواست کرده در چند جلسه تمرینی زیر نظر وینسنت کمپانی حضور داشته باشد. این پیشنهاد شغلی رسمی نیست و اگر سرمربی موافقت کند، باشگاه مخالفتی ندارد.»
با وجود این توضیح، فضای عمومی میان هواداران بایرن روشن است: آنها بازگشت بواتنگ را خط قرمز خود میدانند.