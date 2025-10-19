به گزارش ایلنا، لیونل مسی، فوق‌ستاره آرژانتینی، روز شنبه با ثبت یک هت‌تریک خیره‌کننده، جایزه‌ کفش طلای لیگ فوتبال آمریکا (MLS) را به نام خود ثبت کرد و اینترمیامی با پیروزی پرگل ۵ بر ۲ مقابل نشویل، با قدرت به مرحله پلی‌آف صعود کرد.

این ابرستاره‌ آرژانتینی با ۲۹ گل در ۲۸ مسابقه، آماری شگفت‌انگیز از خود برجای گذاشت. دنیس بوآنگا از لس آنجلس اف‌سی و سم سوریج از نشویل با ۲۴ گل در جایگاه دوم بهترین گلزنان قرار گرفتند.

مسی در یک نمایش بی‌نظیر که باعث شد اینتر میامی سومین سهمیه کنفرانس شرق را کسب کند، اولین کفش طلای MLS خود را به دست آورد و همچنین مدعی کسب دومین جایزه‌ متوالی ارزشمندترین بازیکن (MVP) فصل شد.

اینترمیامی در اولین دوره‌ پلی‌آف جام حذفی MLS که از ۲۴ اکتبر آغاز می‌شود، دوباره مقابل همین تیم نشویل قرار خواهد گرفت.

خاویر ماسکرانو، سرمربی اینتر میامی، پس از بازی گفت:«درباره لئو چه می‌توانم بگویم؟ امروز او طبق معمول استثنایی بود. مطمئناً او به دلیل عملکردی که از خود نشان داده، جایزه‌ ارزشمندترین بازیکن را کسب خواهد کرد. از بابت او خوشحالم، چرا که یک بار دیگر به ما کمک کرد تا در این مسابقه پیروز شویم.»

در حالیکه نشویل چندین موقعیت باکیفیت را از دست داده بود، مسی در دقیقه ۳۴ با یک شوت سهمگین از بیرون محوطه جریمه، میامی را پیش انداخت. مسی پس از دریافت پاس جوردی آلبا، یک بار دریبل زد و سپس با پای چپ توپ را به گوشه پایین سمت چپ دروازه فرستاد.

۹ دقیقه بعد، سم سوریج از نشویل، بیست و چهارمین گل فصل خود را پس از دریافت یک پاس دقیق از هانی مختار، با ضربه سر در تیر نزدیک به ثمر رساند. نشویل در وقت‌های تلف شده نیمه اول با شوت ریباند مختار که به تیر دروازه برخورد کرده بود، توسط جیکوب شافلبورگ به گل رسید و ۲ بر یک پیش افتاد.

مسی با اولین پنالتی فصل خود در دقیقه ۶۳، کار را به تساوی کشاند. داور پس از آن که توپ پس از دفع لوئیس سوارز به بازوی مختار برخورد کرد، نقطه‌ی پنالتی را نشان داد. مسی پشت توپ ایستاد و آن را از کنار جو ویلیس، دروازه‌بان نشویل، وارد دروازه کرد.

پس از آن که بالتاسار رودریگز در دقیقه ۶۷ نتیجه را ۳ بر ۲ به سود میامی کرد، مسی در دقیقه ۸۱ با یک شوت کات‌دار از میان مدافعان، هت‌تریک خود را تکمیل کرد و توپ را از کنار دستان ویلیس عبور داد. تلاسکو سگوویا از میامی در وقت‌های تلف شده نیمه دوم و مقابل تیم نشویل که کاملاً شوکه شده بود، گل پنجم تیمش را به ثمر رساند تا کار تمام شود.

