خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته هفتم لیگ برتر

اتفاق عجیب علیه پیکان در ورزشگاه انقلاب کرج!

اتفاق عجیب علیه پیکان در ورزشگاه انقلاب کرج!
کد خبر : 1701945
لینک کوتاه کپی شد.

۲۰ دقیقه از دیدار پیکان و آلومینیوم بدون VAR برگزار شد.

به گزارش ایلنا، جنجال تازه‌ای در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران شکل گرفت. باشگاه پیکان با انتشار یک ویدیو مدعی شد در جریان دیدار برابر آلومینیوم اراک، سیستم کمک‌داور ویدئویی (VAR) برای نزدیک به ۲۰ دقیقه از کار افتاده و بازی بدون استفاده از VAR  ادامه یافته است. این اتفاق در شرایطی رخ داد که کادرفنی و بازیکنان پیکان در همان لحظات نسبت به برخی تصمیم‌های داور اعتراض داشتند.

این مسابقه در ورزشگاه انقلاب کرج به میزبانی پیکان برگزار شد؛ دیداری که شاگردان سعید دقیقی با وجود خلق موقعیت‌های گلزنی متعدد، در ضربه نهایی ناکام ماندند و در نهایت با یک گل شکست خوردند تا آلومینیوم اراک سه امتیاز شیرین این دیدار را کسب کند.

موضوع خرابی سیستم VAR در این بازی در حالی مطرح شده که کمبود زیرساخت و نبود ورزشگاه‌های مجهز، همچنان یکی از چالش‌های مهم سازمان لیگ است. با توجه به این شرایط، احتمال می‌رود پیکان تمامی دیدارهای خانگی خود را در ادامه فصل نیز در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار کند؛ مشابه وضعیتی که استقلال و پرسپولیس با بازی در ورزشگاه شهر قدس تجربه می‌کنند.

حجم ویدیو: 22.98M | مدت زمان ویدیو: 00:01:06 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ