اتفاق عجیب علیه پیکان در ورزشگاه انقلاب کرج!

به گزارش ایلنا، جنجال تازه‌ای در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران شکل گرفت. باشگاه پیکان با انتشار یک ویدیو مدعی شد در جریان دیدار برابر آلومینیوم اراک، سیستم کمک‌داور ویدئویی (VAR) برای نزدیک به ۲۰ دقیقه از کار افتاده و بازی بدون استفاده از VAR ادامه یافته است. این اتفاق در شرایطی رخ داد که کادرفنی و بازیکنان پیکان در همان لحظات نسبت به برخی تصمیم‌های داور اعتراض داشتند.

این مسابقه در ورزشگاه انقلاب کرج به میزبانی پیکان برگزار شد؛ دیداری که شاگردان سعید دقیقی با وجود خلق موقعیت‌های گلزنی متعدد، در ضربه نهایی ناکام ماندند و در نهایت با یک گل شکست خوردند تا آلومینیوم اراک سه امتیاز شیرین این دیدار را کسب کند.

موضوع خرابی سیستم VAR در این بازی در حالی مطرح شده که کمبود زیرساخت و نبود ورزشگاه‌های مجهز، همچنان یکی از چالش‌های مهم سازمان لیگ است. با توجه به این شرایط، احتمال می‌رود پیکان تمامی دیدارهای خانگی خود را در ادامه فصل نیز در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار کند؛ مشابه وضعیتی که استقلال و پرسپولیس با بازی در ورزشگاه شهر قدس تجربه می‌کنند.

حجم ویدیو: 22.98M | مدت زمان ویدیو: 00:01:06

