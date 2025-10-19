سیمئونه: فضای بازی عجیب بود، اما توانستیم به پیروزی برسیم
اتلتیکو با تکگل بائنا، اوساسونا را شکست داد و الچولو پس از بازی درباره فضای عجیب دیدار، مهارهای اوبلاک و نقش کلیدی خیمنز صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، اتلتیکو در یک دیدار نزدیک موفق شد اوساسونا را با تکگل بائنا شکست دهد و به رده چهارم لالیگا صعود کند. پس از بازی، الچولو درباره مردود شدن گل بائنا گفت: فضای بازی عجیب بود، اما خوشبختانه توانستیم کار را به سرانجام برسانیم. او همچنین از عملکرد اوبلاک و خیمنز تمجید کرد.
الچولو درباره مهارهای اوبلاک افزود: او دروازهبان فوقالعادهای است و مهارهایش ما را شگفتزده نمیکند. تیم تا گل بائنا خوب شروع کرد، اما بعد از آن بازی سنگین شد و موقعیتهایی برای حریف ایجاد شد. حرکت خوب جولیانو و حضور آلمادا باعث شد گل بزنیم.
او در پاسخ به این پرسش که چرا گلزنی سخت بود، گفت: گاهی قاطعیت بیشتری داریم، اما امروز این قاطعیت در دروازه بود. یک شوت به سمت دروازه آمد که میتوانست گل شود، اما اوبلاک آن را مهار کرد و با این مهار سه امتیاز گرفتیم. وقتی موقعیتها را گل نمیکنید، بسته نگه داشتن دروازه کلیدی است.
الچولو درباره مردود شدن گل بائنا نیز گفت: نظر من این است که بعضی تصمیمات قابل درک نیست. VAR هم گاهی برخلاف نظر جمع تصمیم میگیرد.
او همچنین درباره پرس و مالکیت تیم تصریح کرد: پرس و مالکیت بیهدف اگر به شوت و تهدید حریف منجر نشود، بیمعنی است. تیمهایی که بازی عمودی و سریع دارند، خطرناک هستند و گل ما نمونهای از چیزی است که میخواهیم.
در پایان، الچولو به نقش خیمنز اشاره کرد: وقتی خیمنز در فرم خوب است، بهترین مدافع ماست. او در بازی هوایی قوی و سختگیر است و حتی در آخرین صحنه ریسک کرد. حضور او باعث قوت تیم است و باید از او حمایت کنیم.