خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیمئونه: فضای بازی عجیب بود، اما توانستیم به پیروزی برسیم

سیمئونه: فضای بازی عجیب بود، اما توانستیم به پیروزی برسیم
کد خبر : 1701876
لینک کوتاه کپی شد.

اتلتیکو با تک‌گل بائنا، اوساسونا را شکست داد و ال‌چولو پس از بازی درباره فضای عجیب دیدار، مهارهای اوبلاک و نقش کلیدی خیمنز صحبت کرد.

به گزارش ایلنا،  اتلتیکو در یک دیدار نزدیک موفق شد اوساسونا را با تک‌گل بائنا شکست دهد و به رده چهارم لالیگا صعود کند. پس از بازی، ال‌چولو درباره مردود شدن گل بائنا گفت: فضای بازی عجیب بود، اما خوشبختانه توانستیم کار را به سرانجام برسانیم. او همچنین از عملکرد اوبلاک و خیمنز تمجید کرد.

ال‌چولو درباره مهارهای اوبلاک افزود: او دروازه‌بان فوق‌العاده‌ای است و مهارهایش ما را شگفت‌زده نمی‌کند. تیم تا گل بائنا خوب شروع کرد، اما بعد از آن بازی سنگین شد و موقعیت‌هایی برای حریف ایجاد شد. حرکت خوب جولیانو و حضور آلمادا باعث شد گل بزنیم.

او در پاسخ به این پرسش که چرا گلزنی سخت بود، گفت: گاهی قاطعیت بیشتری داریم، اما امروز این قاطعیت در دروازه بود. یک شوت به سمت دروازه آمد که می‌توانست گل شود، اما اوبلاک آن را مهار کرد و با این مهار سه امتیاز گرفتیم. وقتی موقعیت‌ها را گل نمی‌کنید، بسته نگه داشتن دروازه کلیدی است.

ال‌چولو درباره مردود شدن گل بائنا نیز گفت: نظر من این است که بعضی تصمیمات قابل درک نیست. VAR هم گاهی برخلاف نظر جمع تصمیم می‌گیرد.

او همچنین درباره پرس و مالکیت تیم تصریح کرد: پرس و مالکیت بی‌هدف اگر به شوت و تهدید حریف منجر نشود، بی‌معنی است. تیم‌هایی که بازی عمودی و سریع دارند، خطرناک هستند و گل ما نمونه‌ای از چیزی است که می‌خواهیم.

در پایان، ال‌چولو به نقش خیمنز اشاره کرد: وقتی خیمنز در فرم خوب است، بهترین مدافع ماست. او در بازی هوایی قوی و سخت‌گیر است و حتی در آخرین صحنه ریسک کرد. حضور او باعث قوت تیم است و باید از او حمایت کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ