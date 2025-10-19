کیوو: رم فرصت بزرگی بود و از آن استفاده کردیم
اینتر با تکگل آنژ یوان بونی در دیدار برابر رم، ششمین پیروزی پیاپی خود در تمامی رقابتها را کسب کرد و با ۱۵ امتیاز، همامتیاز با ناپولی و رم در صدر جدول سریآ قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، اینتر میدانست که دیدار برابر رم فرصتی طلایی برای بازگشت به کورس قهرمانی سریآ است و این فرصت را به خوبی غنیمت شمرد. آنژ یوان بونی که به جای مارکوس تورام مصدوم بازی کرد، در دقیقه ششم با استفاده از پاس نیکولو بارلا، خط دفاع رم را غافلگیر و تکگل بازی را به ثمر رساند.
در طول بازی، موقعیتهایی برای هر دو تیم ایجاد شد، از جمله ضربه هنریک مخیتاریان که به تیرک خورد و دو مهار پیاپی توسط یان زومر، اما در نهایت نتیجه ۱-۰ به سود اینتر ثبت شد.
کیوو درباره عملکرد تیم گفت: این بازیکنان مستحق تمام تحسینها هستند. آنها ناامیدی فصل گذشته را پشت سر گذاشتند، خود را برای چالش جدید آماده کردند و ثابت کردند که میتوانند در هر تورنمنتی برای قهرمانی رقابت کنند. آنها میدانند چگونه سختی بکشند، آماده چالش هستند و فروتنی لازم را دارند. رم تیم قدرتمندی است و با حمایت هوادارانش هیچگاه حریف آسانی نیست.
کیوو همچنین به تغییرات تاکتیکی تیم اشاره کرد: ما با پرس بالا مشکلات زیادی برای دفاع رم ایجاد کردیم، یکی از بزرگترین تغییرات تاکتیکی بعد از دوران سیمونه اینزاگی. قبل از این بازی فقط یک جلسه تمرینی با هم داشتیم، اما در نیمه اول این تاکتیک خوب جواب داد. پس از استراحت، شدت بازیمان کم شد، اما همچنان میدانستیم چگونه حریف را تهدید کنیم.
با این برد، اینتر با ۱۵ امتیاز، همامتیاز با ناپولی و رم در صدر جدول قرار گرفت، در حالی که یوونتوس و میلان هم میتوانند در صورت پیروزی از آنها پیشی بگیرند. هفته آینده جدال حساس اینتر و ناپولی در ورزشگاه دیهگو آرماندو مارادونا برگزار خواهد شد.