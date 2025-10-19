کونته: مصدومیتها و خستگی دلیل شکست ناپولی مقابل تورینو بود
ناپولی با شکست مقابل تورینو مواجه شد و آنتونیو کونته پس از بازی تاکید کرد که غیبت چند بازیکن کلیدی به دلیل مصدومیت و خستگی باعث نتیجه شد، اما تیم همچنان بازی را کنترل کرده و تصمیمات مدیریتی منطقی بود.
به گزارش ایلنا، ناپولی با شکست ۱-۰ مقابل تورینو روبهرو شد تا دومین ناکامی خود را در سه هفته اخیر سریآ تجربه کند. تکگل بازی توسط جیووانی سیمئونه به ثمر رسید و باعث شد تورینو به پیروزی برسد.
تیم کونته در این دیدار با مشکل مصدومیتهای متعدد مواجه بود؛ استانیسلاو لوبوتکا، امیر رحمانی، روملو لوکاکو و نیکیتا کنتینی غایب بودند و الساندرو بونجورنو و متئو پولیتانو تنها روی نیمکت قرار داشتند. همچنین اسکات مکتامینی و راسموس هویلوند به دلیل آسیبدیدگی حتی در فهرست بازی قرار نگرفتند.
کونته درباره وضعیت مکتامینی توضیح داد: او پنجشنبه گذشته بعد از برخوردی در تمرین شش بخیه در مچ پایش داشت. سعی کرد تمرین کند، اما نهایتاً تصمیم گرفت استراحت کند.» درباره هویلوند نیز گفت: «بعد از بازیهای ملی خسته بود و دچار مشکل عضله چهارسر ران شد. ما نمیخواستیم ریسک کنیم، چون بازیکنان جایگزین داریم.
سرمربی ناپولی تاکید کرد که هیچ بازیکنی را مجبور به بازی نمیکند و تصمیمات تیم بر اساس مدیریت هوشمندانه و حفظ سلامت بازیکنان گرفته شده است. وضعیت حضور این دو بازیکن در دیدار لیگ قهرمانان مقابل پیاسوی آیندهوون هنوز مشخص نیست.
کونته همچنین درباره انتقاد از تیمهای مدعی اسکودتو گفت: مهم است که نتیجه را از عملکرد جدا کنیم. ما بازی را کنترل کردیم، اما شاید بیش از حد به دنبال بازی زیبا بودیم. تورینو هم باید تحسین شود، چون از تنها موقعیتش بهترین استفاده را کرد.