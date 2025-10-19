آرتتا: برد مقابل فولام نتیجه برنامه و تمرکز تیم بود
آرسنال با تکگل لئاندرو تروسار مقابل فولام پیروز شد و میکل آرتتا پس از بازی تاکید کرد که موفقیت تیمش در این دیدار نشاندهنده تمرکز، سرسختی و مدیریت هوشمندانه برنامه فشرده مسابقات است.
به گزارش ایلنا، آرسنال برای حفظ صدرنشینی لیگ برتر به مصاف فولام رفت و در دیداری که موقعیتهای زیادی خلق شد، تنها گل بازی توسط لئاندرو تروسار به ثمر رسید تا توپچیها با نتیجه ۱-۰ پیروز شوند. پس از بازی، میکل آرتتا به خبرنگاران پاسخ داد و تحلیل خود از دیدار را ارائه کرد.
او درباره عملکرد تیم گفت: در بازیهای قبلی این ورزشگاه نتیجه خوبی نگرفته بودیم و امروز میخواستیم آن را تغییر دهیم. ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ابتدایی کمی اشتباه داشتیم، اما پس از آن توانستیم کنترل بازی را در دست بگیریم و برتریمان را تثبیت کنیم.
آرتتا درباره اهمیت کسب بردهای سخت و اقتصادی توضیح داد: باید همیشه بازی خود را متناسب با حریف و شرایط زمین تنظیم کنیم. شرایط مقابل اتلتیکو کاملاً متفاوت خواهد بود و به همین دلیل برنامهریزی متفاوتی نیاز داریم.
او درباره عملکرد بازیکنانش افزود: او به ضدحملات و فضاهای باز عادت دارد، اما در این نقش جدید هم عالی کار کرده و حتی چند موقعیت خوب برای ویکتور ایجاد کرد. از عملکردش کاملاً راضیام و تلاش میکنیم او را بهتر کنیم.
آرتتا در پاسخ به پرسشی درباره گلزنی از ضربات ایستگاهی گفت: خیلی خوب بود، چون معمولاً فرصتهای زیادی از ضربات ایستگاهی به دست میآوریم و باید یاد بگیریم مقابل تیمهای دفاعی از آنها استفاده کنیم. امروز موفق شدیم و این واقعاً خوشحالکننده است.
او درباره بازی آینده مقابل اتلتیکو افزود: همه تیمها با برنامه مسابقات فشرده روبهرو هستند و ما هم ترکیب بزرگتری داریم تا هوشمندانه برنامههایمان را مدیریت کنیم.
در نهایت، آرتتا درباره صحنه پنالتی آرسنال گفت: در آن لحظه کمی هیجانزده شدم، چون وقتی تصمیم واضح است نباید طولانی شود. تصمیم نهایی درست بود، اما روند بررسی آن کمی ناراحتکننده بود. مشکل از صفحه نمایش بود که داور چهارم توضیح داد.