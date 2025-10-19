خبرگزاری کار ایران
ونسان کمپانی: هدف من بردن ۱۱ بازی بعدی است، نه جشن گرفتن امروز
سرمربی بایرن مونیخ بعد از پیروزی تیمش مقابل دورتموند در دربی کلاسیکر، لبخند بر لب داشت اما همچنان تمرکز خود را روی مسیر بلندمدت تیمش حفظ کرد و درباره عملکرد بازیکنان و اهداف آینده صحبت کرد.

به گزارش ایلنا،   ونسان کمپانی پس از پیروزی مهم ۲-۱ بایرن مونیخ مقابل دورتموند، در مصاحبه با خبرنگاران نمی‌توانست خوشحالی خود را پنهان کند. با این حال، سرمربی آلمانی همچنان منظم و بی‌حاشیه ظاهر شد و بازی را با دقت تحلیل کرد.

او درباره نیمه اول گفت: نیمه اول تقریباً بی‌نقص بود. می‌توانستیم دو یا سه گل دیگر بزنیم. حریف کاملاً تحت کنترل ما بود، ریتم مناسبی داشتیم و پرس را دقیق اجرا کردیم. بعد از استراحت، باید به دورتموند تبریک گفت؛ آن‌ها پرانرژی و تهاجمی بودند، اما ما هم موقعیت‌هایمان را از دست ندادیم و کنترل بازی را حفظ کردیم.

با وجود ۱۱ برد متوالی و فاصله هفت امتیازی در صدر جدول، کمپانی تاکید کرد که تمرکز خود را روی جدول و آمار نمی‌گذارد: روی این چیزها تمرکز ندارم. مسابقه تمام شد و حالا فقط بازی بعدی برای من مهم است. هدف من؟ بردن یازده بازی بعدی.

سرمربی بایرن همچنین فرصت را برای تمجید از هری کین از دست نداد: کاری که هری تا الان انجام داده باورنکردنی است. مردم فکر می‌کنند گل‌هایش طبیعی هستند، اما رسیدن به ۴۰۰ گل جنون محض است. امشب هم تا آخرین دقیقه برای تیم جنگید. او فقط گلزن نیست؛ یک بازیکن حیاتی برای ماست.

در حالی که خبرنگاران هنوز مشغول یادداشت‌برداری بودند، کمپانی بدون ژست گرفتن، به سمت خروجی رفت.

پیروزی در کلاسیکر برای او یک جشن ساده نبود، بلکه یک گام دیگر در پروژه تبدیل بایرن مونیخ به بهترین تیم دنیا بود.

