به گزارش ایلنا، در بازی بزرگ هفته هفتم سری A ایتالیا و از ساعت 22:15 شب گذشته (شنبه) تیم های فوتبال اینتر و رُم در ورزشگاه المپیکو به مصاف هم رفتند که اینترِ میهمان موفق شد با پیروزی یک بر صفر دست پُر به میلان بازگردد.

آنگه یوان بونی در دقیقه 6 تک گل بازی را به سود نراتزوری به ثمر رساند.

رم در نیمه دوم این بازی موقعیت‌های متعددی برای گلزنی داشت اما نه دیبالا و نه دووبیک و فرگوسن هیچ‌کدام موفق به گشودن دروازه میهمان نشدند؛ آنچنان که در بازی‌های گذشته نیز ناکام نشان دادند. در این دیدار حتی ماتیاس سوله آرژانتینی هم با کاور خوب باستونی نتوانست درخشش بازی‌های قبل را داشته باشد و جور خط حمله را بکشد.

اینتر با این پیروزی 15 امتیازی شد و با توجه به شکست ناپولی در تورین با تفاضل گل بهتر به صدر جدول تکیه زد؛ دست‌کم تا بازی امشب میلان مقابل فیورنتینا.

رقابت‌های هفته هفتم سری A امروز و امشب با برگزار 5 دیدار دیگر ادامه خواهد یافت.

