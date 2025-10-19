خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اینتر با فتح پایتخت، صدرنشین شد/ رُم شهر بی‌مهاجم!

اینتر با فتح پایتخت، صدرنشین شد/ رُم شهر بی‌مهاجم!
کد خبر : 1701860
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال اینتر با پیروزی در خانه رُم به صدر جدول سری A ایتالیا رسید.

به گزارش ایلنا، در بازی بزرگ هفته هفتم سری A ایتالیا و از ساعت 22:15 شب گذشته (شنبه) تیم های فوتبال اینتر و رُم در ورزشگاه المپیکو به مصاف هم رفتند که اینترِ میهمان موفق شد با پیروزی یک بر صفر دست پُر به میلان بازگردد.

آنگه یوان بونی در دقیقه 6 تک گل بازی را به سود نراتزوری به ثمر رساند.

رم در نیمه دوم این بازی موقعیت‌های متعددی برای گلزنی داشت اما نه دیبالا و نه دووبیک و فرگوسن هیچ‌کدام موفق به گشودن دروازه میهمان نشدند؛ آنچنان که در بازی‌های گذشته نیز ناکام نشان دادند. در این دیدار حتی ماتیاس سوله آرژانتینی هم با کاور خوب باستونی نتوانست درخشش بازی‌های قبل را داشته باشد و جور خط حمله را بکشد. 

اینتر با این پیروزی 15 امتیازی شد و با توجه به شکست ناپولی در تورین با تفاضل گل بهتر به صدر جدول تکیه زد؛ دست‌کم تا بازی امشب میلان مقابل فیورنتینا.

رقابت‌های هفته هفتم سری A امروز و امشب با برگزار 5 دیدار دیگر ادامه خواهد یافت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ