خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پهلوان: بزرگ‌ترین مشکل ما داوری است

پهلوان: بزرگ‌ترین مشکل ما داوری است
کد خبر : 1701846
لینک کوتاه کپی شد.

احسان پهلوان پس از تساوی مقابل فولاد گفت ۸ سال شاگرد گل محمدی بوده و همیشه احترام زیادی برای او قائل است.

به گزارش ایلنا، هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، ذوب‌آهن در دیداری خانگی مقابل فولاد خوزستان به تساوی یک – یک رسید. احسان پهلوان بازیکن فعلی ذوب آهن، که فصل گذشته در فولاد حضور داشت و در این دیدار مقابل تیم سابق خود قرار گرفته بود درباره شرایط بازی صحبت کرد و تاکید کرد که اشتباهات داوری باعث شد که قادر به کسب سه امتیاز نباشند.

او در ابتدا درباره عملکرد تیمش اظهار داشت:«بازی خوبی انجام دادیم. به نظرم می‌توانستیم این بازی را ببریم، ولی داوری به نظرم داوری خوبی نبود. داور یک صحنه را که خطا بود، نگرفت و همان وارد گل ما شد. تیم زحمت می‌کشد و تلاش می‌کند، بعد چنین اتفاقاتی واقعاً آدم ناراحت می‌شود.»

او درباره حسش مقابل فولاد و رابطه‌اش با یحیی گل‌محمدی افزود:«خب، من ۸ سال شاگرد آقا یحیی بودم و همیشه آقای یحیی در قلب من است و خیلی دوستش دارم.»

در حاشیه بازی و به مناسبت روز جهانی غذا، از احسان پهلوان هم درباره غذای مورد علاقه‌اش پرسیده شد:«غذای همیشگی من، ماکارونی است. من مشهدی هستم و غذای خوشمزه مشهد شیشلیک است!»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ