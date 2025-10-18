به گزارش ایلنا، هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، ذوب‌آهن در دیداری خانگی مقابل فولاد خوزستان به تساوی یک – یک رسید. احسان پهلوان بازیکن فعلی ذوب آهن، که فصل گذشته در فولاد حضور داشت و در این دیدار مقابل تیم سابق خود قرار گرفته بود درباره شرایط بازی صحبت کرد و تاکید کرد که اشتباهات داوری باعث شد که قادر به کسب سه امتیاز نباشند.

او در ابتدا درباره عملکرد تیمش اظهار داشت:«بازی خوبی انجام دادیم. به نظرم می‌توانستیم این بازی را ببریم، ولی داوری به نظرم داوری خوبی نبود. داور یک صحنه را که خطا بود، نگرفت و همان وارد گل ما شد. تیم زحمت می‌کشد و تلاش می‌کند، بعد چنین اتفاقاتی واقعاً آدم ناراحت می‌شود.»

او درباره حسش مقابل فولاد و رابطه‌اش با یحیی گل‌محمدی افزود:«خب، من ۸ سال شاگرد آقا یحیی بودم و همیشه آقای یحیی در قلب من است و خیلی دوستش دارم.»

در حاشیه بازی و به مناسبت روز جهانی غذا، از احسان پهلوان هم درباره غذای مورد علاقه‌اش پرسیده شد:«غذای همیشگی من، ماکارونی است. من مشهدی هستم و غذای خوشمزه مشهد شیشلیک است!»

