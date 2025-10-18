جایگاه اصلی ذوب آهن در جدول این نیست!

به گزارش ایلنا، ذوب‌آهن در دیداری که با تساوی مقابل استقلال به پایان رسید، موفق شد در دقیقه۳۶ توسط آرش قادری به گل برسد. این گل تنها گل تیم ذوب‌آهن در بازی بود و تلاش تیم برای برد ادامه داشت، اما در نهایت بازی با نتیجه مساوی خاتمه یافت.

آرش قادری، زننده گل، پس از پایان بازی درباره عملکرد تیمش گفت:«بازی خوبی بود. خدا را شکر روند پیشرفت‌مان ادامه دارد و هفته به هفته بهتر می‌شویم. این بازی هم موقعیت‌های بسیار خوبی داشتیم که می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم و حتی برنده شویم. گل خوردیم روی صحنه‌ای که واقعاً هیچ نکته خاصی نداشت، ولی با این حال خدا را شکر روند پیشرفت‌مان ادامه دارد و حق ما جایگاه فعلی جدول نیست.»

او درباره گل خود افزود:«امیدوارم این روند ادامه دار باشد و بتوانم در بازی‌های آینده هم به تیم کمک کنم.»

قادری همچنین درباره اقدام خیری که انجام داده و آزادسازی هفت زندانی جرم غیرعمد گفت:«اول اینکه این کار مربوط به خیلی وقت پیش است و هدف از رسانه‌ای شدن آن این بود که بتوانیم یک قدم کوچک در راستای فرهنگ کمک و کار خیر برداریم. امیدوارم بیشتر چنین خبرهایی شنیده شود و فرهنگش گسترش یابد.»

در ادامه از چند بازیکن درباره غذای مورد علاقه‌شان سؤال شد و همه گزینه «ماکارونی» را انتخاب کردند. آرش قادری درباره غذای مورد علاقه خود گفت:«من ماکارونی را خیلی دوست دارم. ما ورزشکارها چون از اول ماکارونی خوردیم ، دوست داریم.»

