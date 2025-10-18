به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته هفتم از رقابت های لیگ برتر از ساعت 18:00 امشب تیم های ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستا با هم مصاف می دهند.

ترکیب دو تیم برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

ترکیب ذوب‌آهن برابر فولاد

داوود نوشی صوفیانی، آرش قادری، نادرمحمدی، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی ، پدرام قاضی پور، حسن شوشتری، پویا مختاری، آرش مرتضوی، احسان پهلوان، امید لطیفی

ترکیب فولاد برابر ذوب‌آهن

حامد لک، علی نعمتی، ابوالفضل رزاق‌پور، محمد قریشی، سینا مریدی، پوریا سرآبادانی، سینا اسدبیگی، ساسان انصاری، یوسف مزرعه، گوستاوو بلانکو و احسان محروقی

