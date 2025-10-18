خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته هفتم لیگ برتر

اعلام ترکیب تیم‌های ذوب آهن و فولاد خوزستان

اعلام ترکیب تیم‌های ذوب آهن و فولاد خوزستان
کد خبر : 1701785
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب دو تیم ذوب آهن و فولاد خوزستان مشخص شد.

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته هفتم از رقابت های لیگ برتر از ساعت 18:00 امشب تیم های ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستا با هم مصاف می دهند.

ترکیب دو تیم برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

 ترکیب ذوب‌آهن برابر فولاد

داوود نوشی صوفیانی، آرش قادری، نادرمحمدی، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی ، پدرام قاضی پور، حسن شوشتری، پویا مختاری، آرش مرتضوی، احسان پهلوان، امید لطیفی 

اعلام ترکیب تیم‌های ذوب آهن و فولاد خوزستان

ترکیب فولاد برابر ذوب‌آهن

حامد لک، علی نعمتی، ابوالفضل رزاق‌پور، محمد قریشی، سینا مریدی، پوریا سرآبادانی، سینا اسدبیگی، ساسان انصاری، یوسف مزرعه، گوستاوو بلانکو و احسان محروقی

اعلام ترکیب تیم‌های ذوب آهن و فولاد خوزستان

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ