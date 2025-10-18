به گزارش ایلنا و به نقل از «کایسری آنادولو نیوز»، علی کریمی، بازیکن ایرانی که پس از حذف نامش از فهرست اصلی تیم، به طور یک‌جانبه و با استناد به بندی خاص، قرارداد خود را فسخ و بازیکن آزاد شد، ممکن است برای باشگاه کایسری‌اسپور دردسرساز شود. در حالیکه این بازیکن دو سال دیگر با سرخ و زردپوشان قرارداد داشت، عدم انتخاب او برای بازی کردن در فهرست رسمی، احتمال جریمه‌ جدیدی را برای کایسری‌اسپور مطرح کرده است.

متین بایکان، وکیل ورزشی سرشناس، این موضوع را به طور مفصل بررسی کرده و در ۱۳ بند در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، وضعیت باشگاه را تشریح کرد. او صراحتاً اعلام کرد: «بله، کایسری‌اسپور دوباره دچار مشکل خواهد شد.»

توضیحات ۱۳ بندی وکیل ورزشی درباره ریسک پیش‌روی باشگاه:

۱. بایکان در پاسخ به این پرسش که آیا فسخ یک‌جانبه‌ قرارداد علی کریمی برای کایسری‌اسپور مشکل‌ساز خواهد شد، گفت:«بله، کایسری‌اسپور دوباره دچار مشکل خواهد شد.»

۲. او یادآوری کرد که خارج کردن نام بازیکن از لیست بدون دلایل موجه (مانند مصدومیت)، دلیل موجهی برای فسخ قرارداد است. او گفت: «اگرچه این موضوع در ترکیه و به خصوص در کایسری‌اسپور چندان مهم تلقی نمی‌شود، اما حذف نام بازیکن از فهرست‌های ارسالی به فدراسیون فوتبال ترکیه، بدون دلیلی موجه، حق فسخ موجه را به بازیکن می‌دهد. رویه‌ قضایی نهادهای فیفا و CAS (دادگاه حکمیت ورزش) نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد.»

۳. بایکان تأکید کرد که حق رقابت بازیکن نیز تحت حمایت قرار دارد. او اعلام کرد: «از جمله حقوق بازیکنان تحت قرارداد استخدام، نه تنها حق دریافت به موقع دستمزد، بلکه حق رقابت و بازی در مسابقات رسمی با هم‌تیمی‌های خود است.» به این ترتیب، مشکل صرفاً جنبه‌ی مالی ندارد.

۴. او ادامه داد: «تصمیم یک باشگاه برای لغو ثبت‌نام بازیکن، حتی برای یک دوره‌ محدود، و در نتیجه ممانعت از بازی او، طبق رویه‌ی فیفا به منزله نقض قرارداد است.»

۵. بایکان درباره‌ی تعهد پرداخت غرامت گفت: «بر اساس مقررات فیفا، اگر باشگاه یا بازیکنی بدون دلیل موجه قرارداد را فسخ کند، طرف متخلف باید غرامت بپردازد.» او افزود که کایسری‌اسپور ممکن است وارد دوره‌ سختی شود.

۶. این وکیل ورزشی توضیح داد که ماده ۱۷ فیفا وارد عمل خواهد شد: «مگر اینکه طرفین در مورد غرامت قابل پرداخت در صورت فسخ زودتر از موعد، توافق خاصی کرده باشند؛ در این صورت، غرامت مطابق با ماده ۱۷ فیفا محاسبه می‌شود.»

۷. بایکان درباره‌ مبلغ غرامت علی کریمی گفت: «اگر بازیکن پس از فسخ قرارداد، با باشگاه دیگری قرارداد جدید امضا نکند، به عنوان یک قاعده کلی، مبلغ غرامت برابر با ارزش باقی‌مانده‌ قرارداد فسخ شده خواهد بود.»

۸. او تخمین زد: «اگر علی کریمی در کایسری‌اسپور می‌ماند و به عنوان مثال، یک میلیون یورو از قرارداد باقی‌مانده کسب می‌کرد، می‌تواند این مبلغ را به عنوان غرامت مطالبه کند.»

۹. بایکان به مفهوم «غرامت با کسر» اشاره کرد و گفت: «اگر بازیکن با باشگاه دیگری قرارداد جدید امضا کند، قیمت قرارداد جدید او برای مدت زمانی که از قرارداد قبلی باقی مانده بود، از مبلغ باقی‌مانده‌ قرارداد فسخ شده کسر می‌شود.»

۱۰. بایکان هشدار داد که کایسری‌اسپور ممکن است با محرومیت‌های ورزشی از سوی فیفا نیز مواجه شود، همانطور که در فصول گذشته رخ داده است. او خاطرنشان کرد: «با توجه به محرومیت‌های ورزشی که فیفا در چنین شرایطی بر باشگاه‌ها اعمال می‌کند، تأکید بر مفهوم "تخلفات مکرر" بسیار مهم است.»

۱۱. او درباره‌ محرومیت دو دوره‌ نقل و انتقالات دائمی فیفا گفت: «شورای حل اختلاف فیفا می‌تواند برای باشگاه‌هایی که در دو سال گذشته حداقل چهار بار بدون دلیل موجه قرارداد را فسخ کرده یا تعهدات خود را به طور جدی نقض کرده‌اند، ممنوعیت دائمی نقل و انتقالات برای دو دوره را اعمال کند.»

۱۲. بایکان یادآوری کرد که «کایسری‌اسپور در سال‌های اخیر دو بار مشمول این ممنوعیت شده است. این یک خطر مشخص است. فیفا حتی اگر آستانه‌ چهار تخلف مکرر محقق نشود، در شرایطی که مستلزم مجازات فوری باشد، اختیار اعمال محرومیت‌های ورزشی را دارد.»

۱۳. وکیل ورزشی در پایان، مدیریت باشگاه را هدف انتقاد قرار داد و گفت: «تبدیل شدن کایسری‌اسپور به باشگاهی که بیشتر به خاطر این نوع اختلافات و نه موفقیت‌های ورزشی شناخته می‌شود، نتیجه‌ طبیعی شکست مدیریتی است. این ربطی به مشکلات مالی یا خطاهای گذشته ندارد. این صرفاً نتیجه‌ بی‌کفایتی است.»

در پی جدایی علی کریمی، تمامی نگاه‌ها به مدیریت کایسری‌اسپور دوخته شده است. تصمیم احتمالی فیفا در مورد غرامت و موضع آن در قبال محرومیت‌های ورزشی، در هفته‌های آینده مشخص خواهد شد و ممنوعیت‌های نقل و انتقالاتی گذشته، نگرانی هواداران را افزایش داده است.

