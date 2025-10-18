درخشش نماینده ایران در مسابقات جهانی فوتبال کارگری جهان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این رقابت‌ها با حضور ورزشکارانی از ۳۰ کشور جهان، از ۲۲ تا ۲۶ مهرماه در شهر دبی برگزار شد و تیم فوتبال نیشکر، با ترکیب ۱۲ بازیکن و به سرمربیگری محمدامین طرفیان توانست با نمایش درخشانی، عنوان قهرمانی را برای ایران به ارمغان آورد.

نماینده ایران در مسیر رسیدن به فینال، تیم‌های امارات، مراکش، بلاروس، آذربایجان و ازبکستان را شکست داد و در دیدار نهایی نیز با غلبه بر تیم روسیه با نتیجه یک بر صفر، جام قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را بالای سر برد.

