نیشکر قهرمان جهان شد
درخشش نماینده ایران در مسابقات جهانی فوتبال کارگری جهان
تیم فوتبال شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی ورزش کارگری، با اقتدار به مقام قهرمانی جهان دست یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این رقابتها با حضور ورزشکارانی از ۳۰ کشور جهان، از ۲۲ تا ۲۶ مهرماه در شهر دبی برگزار شد و تیم فوتبال نیشکر، با ترکیب ۱۲ بازیکن و به سرمربیگری محمدامین طرفیان توانست با نمایش درخشانی، عنوان قهرمانی را برای ایران به ارمغان آورد.
نماینده ایران در مسیر رسیدن به فینال، تیمهای امارات، مراکش، بلاروس، آذربایجان و ازبکستان را شکست داد و در دیدار نهایی نیز با غلبه بر تیم روسیه با نتیجه یک بر صفر، جام قهرمانی این دوره از رقابتها را بالای سر برد.