اعلام اسامی داوران هفته نهم لیگ یک
اسامی داوران هفته نهم لیگ دسته اول در فصل جاری مشخص شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، داوران بازیهای هفته نهم لیگ دسته اول در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴۵ مشخص شد که به شرح زیر است:
* مس سونگون - نفت آبادان
داوران: مصطفی بابایی، محمد حمزئی، امیر معصومی فر ناظر: ایرج ساعدی
*مس شهر بابک - سایپا تهران
داوران: حامد سیری، حامد صفایی، سجاد باباخانی و امیرحمزه موسوی ناظر: ایرج احمدی
* آریو اسلامشهر - نود ارومیه
داوران: میثم عباسپور، مجتبی قاسمی، رضا بیژنی نیا و محمدحسین یحیی زاده ناظر: مسعود فرح نیا
* فرد البرز - نفت بندرعباس
داوران: سیدرضا مهدوی، حمید صحرایی، محمود ذوالفقاری و محمدرضا دلاوری ناظر: محمدحسین اسدی
* هوادار تهران - نیروی زمینی تهران
داوران: مرتضی منصوریان، امین زاهدی، امیر امیری پوریا افشاریان ناظر: جمشید دانش مهر
* نساجی مازندران - مس کرمان
داوران: علی بای، سجاد ایرانپور، احد طوسی و بهمن ممشلی ناظر: حسن ظهیری
* نفت و گاز گچساران - داماشیان گیلان
داوران: مهدی انصارنژاد، حمیدرضا سرتاج، اکبر عمرانی و امیرسجاد فتوحی ناظر: عباس مهدی زاده
* شناورسازی قشم - بعثت کرمانشاه
داوران: محمد میرزایی، غلامرضا محمدی، امیرحسین بهادری و وحید بایش ناظر: حسن یوسفی
* پارس جنوبی جم - شهرداری نوشهر
داوران: بهزاد بارانی، هارون چوپانزاده، محمد سعید ساعدی و امیرحسین یزدانی ناظر: رامین عرفانیان