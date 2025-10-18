اعلام اسامی داوران هفته نهم لیگ یک

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، داوران بازی‌های هفته نهم لیگ دسته اول در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴۵ مشخص شد که به شرح زیر است:

* مس سونگون - نفت آبادان

داوران: مصطفی بابایی، محمد حمزئی، امیر معصومی فر ناظر: ایرج ساعدی

*مس شهر بابک - سایپا تهران

داوران: حامد سیری، حامد صفایی، سجاد باباخانی و امیرحمزه موسوی ناظر: ایرج احمدی

* آریو اسلامشهر - نود ارومیه

داوران: میثم عباسپور، مجتبی قاسمی، رضا بیژنی نیا و محمدحسین یحیی زاده ناظر: مسعود فرح نیا

* فرد البرز - نفت بندرعباس

داوران: سیدرضا مهدوی، حمید صحرایی، محمود ذوالفقاری و محمدرضا دلاوری ناظر: محمدحسین اسدی

* هوادار تهران - نیروی زمینی تهران

داوران: مرتضی منصوریان، امین زاهدی، امیر امیری پوریا افشاریان ناظر: جمشید دانش مهر

* نساجی مازندران - مس کرمان

داوران: علی بای، سجاد ایرانپور، احد طوسی و بهمن ممشلی ناظر: حسن ظهیری

* نفت و گاز گچساران - داماشیان گیلان

داوران: مهدی انصارنژاد، حمیدرضا سرتاج، اکبر عمرانی و امیرسجاد فتوحی ناظر: عباس مهدی زاده

* شناورسازی قشم - بعثت کرمانشاه

داوران: محمد میرزایی، غلامرضا محمدی، امیرحسین بهادری و وحید بایش ناظر: حسن یوسفی

* پارس جنوبی جم - شهرداری نوشهر

داوران: بهزاد بارانی، هارون چوپانزاده، محمد سعید ساعدی و امیرحسین یزدانی ناظر: رامین عرفانیان

