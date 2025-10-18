موعود بنیادیفر در استرالیا سوت خواهد زد
کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت تیم داوری ایران در مسابقات سطح دو لیگ قهرمانان آسیا خبر داد.
به گزارش ایلنا، دیدار دو تیم مک آرتور استرالیا و کونگ آن نوی ویتنام از گروه E مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا 26/ 2025 روز پنجشنبه 15 آبان در سیدنی استرالیا با قضاوت تیم داوری ایرانی برگزار می شود.
با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا موعود بنیادی فرد به عنوان داور، علیرضا ایلدروم و فرهاد مروجی به عنوان کمک های وی قضات این بازی را برعهده دارند. همچنین بیژن حیدری به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.
ناظر داوری از کره جنوبی و نماینده مسابقه از کشور مالزی انتخاب شده است.
نکته جالب اینکه موعود داور شماره یک فوتبال ایران است اما این هفته قضاوت لیگ نخبگان نگرفته و در سطح دوم آسیا سوت خواهد زد.