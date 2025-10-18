به گزارش ایلنا، دیدار دو تیم مک آرتور استرالیا و کونگ آن نوی ویتنام از گروه E مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا 26/ 2025 روز پنجشنبه 15 آبان در سیدنی استرالیا با قضاوت تیم داوری ایرانی برگزار می شود.

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا موعود بنیادی فرد به عنوان داور، علیرضا ایلدروم و فرهاد مروجی به عنوان کمک های وی قضات این بازی را برعهده دارند. همچنین بیژن حیدری به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.

ناظر داوری از کره جنوبی و نماینده مسابقه از کشور مالزی انتخاب شده است.

نکته جالب اینکه موعود داور شماره یک فوتبال ایران است اما این هفته قضاوت لیگ نخبگان نگرفته و در سطح دوم آسیا سوت خواهد زد.

