خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رضاوند: سپاهان به شرایط آرمانی نزدیک می‌شود

رضاوند: سپاهان به شرایط آرمانی نزدیک می‌شود
کد خبر : 1701280
لینک کوتاه کپی شد.

هافبک سپاهان پس از پیروزی تیمش برابر استقلال خوزستان تأکید کرد که طلایی‌پوشان با گذر زمان به شرایط آرمانی نزدیک‌تر می‌شوند و از حمایت هواداران‌شان قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا،  آرش رضاوند، هافبک سپاهان که در دیدار مقابل استقلال خوزستان به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد، پس از پایان بازی درباره شرایط تیمش گفت:
خدا را شکر بازی خوبی بود و توانستیم برنده شویم. رتبه‌مان در جدول بهتر شده و بازی‌های سخت ابتدایی فصل را پشت سر گذاشتیم. به مرور، هم تیم به شرایط آرمانی می‌رسد و هم هماهنگی بین بازیکنان بیشتر می‌شود چون تغییرات زیادی داشتیم. سه هفته است شرایط‌مان بهتر شده و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

او در ادامه با اشاره به حضور هواداران سپاهان در ورزشگاه افزود:
دست هواداران‌مان درد نکند که تا آبادان آمدند و تیم را حمایت کردند. آنها پشتوانه ما هستند و امیدوارم تا پایان فصل همین‌طور کنارمان بمانند تا نتیجه خوبی بگیریم.

رضاوند درباره حریف نیز گفت:
استقلال خوزستان نسبت به شرایطش فوتبال خوبی بازی می‌کند. از نظر مهره کارشان سخت است اما با همین نفرات، تیم یکدستی دارند و عملکرد قابل احترامی ارائه می‌دهند.

هافبک سپاهان در پایان درباره تأثیر تعطیلات فیفادی اظهار داشت:

این وقفه به ما کمک کرد تا هماهنگ‌تر شویم. حدود ۸۰ درصد تیم نسبت به پارسال تغییر کرده و فیفادی فرصت خوبی بود تا با یکدیگر هماهنگ‌تر شویم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ