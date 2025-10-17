به گزارش ایلنا، آرش رضاوند، هافبک سپاهان که در دیدار مقابل استقلال خوزستان به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد، پس از پایان بازی درباره شرایط تیمش گفت:

خدا را شکر بازی خوبی بود و توانستیم برنده شویم. رتبه‌مان در جدول بهتر شده و بازی‌های سخت ابتدایی فصل را پشت سر گذاشتیم. به مرور، هم تیم به شرایط آرمانی می‌رسد و هم هماهنگی بین بازیکنان بیشتر می‌شود چون تغییرات زیادی داشتیم. سه هفته است شرایط‌مان بهتر شده و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

او در ادامه با اشاره به حضور هواداران سپاهان در ورزشگاه افزود:

دست هواداران‌مان درد نکند که تا آبادان آمدند و تیم را حمایت کردند. آنها پشتوانه ما هستند و امیدوارم تا پایان فصل همین‌طور کنارمان بمانند تا نتیجه خوبی بگیریم.

رضاوند درباره حریف نیز گفت:

استقلال خوزستان نسبت به شرایطش فوتبال خوبی بازی می‌کند. از نظر مهره کارشان سخت است اما با همین نفرات، تیم یکدستی دارند و عملکرد قابل احترامی ارائه می‌دهند.

هافبک سپاهان در پایان درباره تأثیر تعطیلات فیفادی اظهار داشت:

این وقفه به ما کمک کرد تا هماهنگ‌تر شویم. حدود ۸۰ درصد تیم نسبت به پارسال تغییر کرده و فیفادی فرصت خوبی بود تا با یکدیگر هماهنگ‌تر شویم.

