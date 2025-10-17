فخرالدینی: مقابل استقلال شایسته مساوی بودیم

به گزارش ایلنا، میلاد فخرالدینی بعد از شکست تیمش برابر استقلال تهران گفت: بازی خوب و متعادلی بود و حداقل حق ما یک امتیاز بود، اما به تیم بزرگ استقلال تبریک می‌گویم.

او در مورد رویارویی با تیم سابقش افزود: در شرایطی هستم که مقابل هر تیمی بازی کنم، تیم سابقم است. لطف داشتند به ما و ان‌شاءالله در ادامه راه موفق باشند.

فخرالدینی درباره احتمال سقوط مس رفسنجان توضیح داد: متأسفانه ما آخرین تیمی بودیم که جمع شدیم و زمان کافی برای هماهنگی از دست رفت، اما قول می‌دهم نتایج بهتری بگیریم. تیم خیلی خوبی داریم و امروز در زمین استقلال هم مستحق باخت نبودیم.

او در واکنش به شایعات درباره اولتیماتوم رسول خطیبی گفت: خبر ندارم که چنین چیزی باشد. از اول فصل تیم ما به حاشیه کشیده شد، اما ما تلاش می‌کنیم تمرکز خود را روی بازی‌ها بگذاریم.

بازیکن مس در خصوص حاشیه‌های مربوط به بازیکنان و بودجه باشگاه افزود: شایعات درباره قراردادها صحت ندارد و بودجه باشگاه ما بسیار محدود است. برخی افراد به دلایل شخصی قصد داشتند تیم را به حاشیه ببرند، اما ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا نتایج بهتری بگیریم.

فخرالدینی در پاسخ به سوال درباره پسر رسول خطیبی که با قراردادی چند میلیاردی به تیم اضافه شده است، گفت: من مربی نیستم، اما او در مقایسه با دیگر نفرات و بازیکنان جوان، وضعیت بهتری دارد.

