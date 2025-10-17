استقلال خوزستان 0-2 سپاهان: محرم دست پر به اصفهان بازگشت

به گزارش ایلنا، تیم‌های استقلال خوزستان و سپاهان اصفهان در چارچوب دیداری از هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 19 امروز (جمعه) در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان به برتری 2 بر صفر شاگردان محرم نویدکیا انجامید.

سپاهان که در شش هفته گذشته تنها یک برد مقابل خیبر دشت کرده بود، مقابل آبی‌های اهوازی کار چندان سختی نداشت و در نیمه اول کار حریفش را یکسره کرد. زردپوشان اصفهانی در نیمه اول با گل‌های محمد دانشگر (28) و احسان حاج‌صفی (2+45 - پنالتی) سناریوی این بازی را به سود خود نوشتند و با حفظ نتیجه در نیمه دوم به بردی باارزش دست یافتند.

سپاهان با بردی که در خانه استیجاری استقلال خوزستان کسب کرد، 9 امتیازی شد (با تفاضل گل 1+) به رده چهارم جدول لیگ برتر صعود کرد. استقلال خوزستان نیز که در این بازی ناچار به پذیرای از طلایی‌پوشان در آبادان بود، با هشت امتیاز (تفاضل گل صفر) به رده هشتم جدول تنزل یافت.

استقلال خوزستان به خاطر عدم تأیید ورزشگاهش ناچار به بازی در ورزشگاهی غیر از غدیر اهواز است و امشب هم در آبادان از سپاهان پذیرایی کرد.

شهاب محمدی داوری این دیدار را برعهده داشت که محمدمهدی احمدی، امیرحسین جلالی‌وند و جواد زرگان از استقلال خوزستان و آریا شفیع‌دوست، عارف حاجی‌عیدی و محمدامین حزباوی از سپاهان را با کارت زرد جریمه کرد. محمدی همچنین در دقیقه 86 کارت زرد دوم را به محمد شریفی از استقلال خوزستان نشان داد و از او را از زمین اخراج کرد.

انتهای پیام/