ترکیب مس رفسنجان مقابل استقلال تهران
تیم فوتبال مس رفسنجان پس از کسب نخستین پیروزی فصل مقابل پیکان، امروز با انگیزهای مضاعف و ترکیبی متفاوت به مصاف استقلال میرود.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال مس رفسنجان که هفته گذشته توانست با پیروزی ارزشمند برابر پیکان، نخستین برد خود در فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران را جشن بگیرد، امروز با روحیهای بالا و امید به تداوم روند صعودی خود مقابل استقلال صفآرایی میکند.
شاگردان رسول خطیبی پس از چند هفته ناکامی، با برد هفته گذشته به آرامش نسبی رسیدهاند و حالا در تلاشاند با یک نتیجه مطلوب در ورزشگاه آزادی جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشند. هرچند مس در این دیدار سرمربی خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد، اما کادر فنی با ایجاد دو تغییر مهم، به دنبال تزریق انرژی تازه به ترکیب تیم است.
میلاد فخرالدینی و نقیزاده از ترکیب اصلی خارج شدهاند و سید مجید نصیری و نومن کوردیچ جایگزین آنها شدهاند تا مس در خط دفاعی منسجمتر و در حملات خطرناکتر ظاهر شود.
بر اساس تصمیم کادر فنی، ترکیب اصلی مس رفسنجان برای دیدار امروز برابر استقلال به شرح زیر است:
نیما میرزازاد، ایمان سلیمی، سید مجید نصیری، احمدرضا زندهروح، دانیال جهانبخش، نومن کوردیچ، مهدی شریفی، ماتئوس کاستا، سامان نریمانجهان، امیرحسین جولانی و آرمان رمضانی.