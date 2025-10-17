شرایط عجیب ستاره سابق سپاهان در پرسپولیس

به گزارش ایلنا، پرسپولیس فصل قبل پر از هافبک میانی بود و ترافیک در مرکز میدان اجازه نمی‌داد به برخی بازیکنان بازی برسد. برای همین تا مدت‌ها به گاریدو حمله می‌شد که چرا به یاسین سلمانی میدان نمی‌دهی که بعد از یکی دو بار استفاده از این بازیکن مشخص شد او اصلاً در سطحی نیست که بتواند گرهی از تیم بگشاید و حق با سرمربی است.

با ورود کارتال نیمکت‌نشینی‌های یاسین ادامه پیدا کرد و با بازی در پست غیرتخصصی به عنوان وینگر، در مسابقاتی که وینگری در تیم حضور نداشت همه آنهایی که اندکی به این بازیکن امیدوار بودند از او دست شستند.

اواخر فصل و با نیمکت نشینی‌های مطلق این بازیکن از مدت‌ها قبل گفته می‌شد یاسین در فهرست مازاد کارتال قرار خواهد گرفت که ظاهراً هیچ کس هم به این جدایی اعتراضی نداشت اما با معلوم شدن نفرات جدا شونده مشخص شد سلمانی جایی نخواهد رفت و در پرسپولیس ماندنی است.

بعد از تمدید قرارداد سلمانی، وحید هاشمیان جای کارتال را در تیم گرفت اما با وجود محدودیت‌های لیست و اینکه پرسپولیس در برخی پست‌ها کمبود بازیکن داشت و نفراتی مثل سعید مهری و سردار دورسون از تیم کنار گذاشته شدند سلمانی حفظ شد.

یاسین در شرایطی در پرسپولیس ماند که سرخ‌ها در میانه میدان نفراتی مثل سرلک، باکیچ، سروش رفیعی، خدابنده‌لو و عنایت‌زاده را هم دارند اما در خط حمله دورسون در شرایطی از تیم رفت که فقط علی علیپور به عنوان مهاجم نوک حضور داشت و روی جوانی مثل ابوالفضل بابایی یا مجتبی فخریان نمی‌شد چندان حساب کرد.

نکته دیگر اینکه سلمانی در تیم پرسپولیس ماندنی شد بدون اینکه مورد استفاده قرار بگیرد. در بازی اول به خاطر مشکلات صادر نشدن کارت بازی او حتی به لیست مسابقه هم نرسید اما در سه بازی بعدی نیمکت نشین مطلق بود.

در بازی با ملوان و از دقیقه 82 او در نقش هافبک تهاجمی و همان جایی که باید به میدان رفت اما کیفیت لازم را نداشت و دوباره در دیدار مقابل گل‌گهر به نیمکت چسبید.

همان چند دقیقه حضور مقابل ملوان نشان داد سلمانی مثل فصل گذشته همچنان در خواب زمستانی بسر می‌برد و این سؤال به شکل جدی‌تری از نفر اول کادر فنی مطرح شود که چرا این بازیکن را حفظ کردی و آیا شرایط فنی او بهتر از سعید مهری بود؟

با این وضعیت شاید بهتر بود در روزهایی که پنجره نقل و انتقالاتی باز بوده هاشمیان حداقل او را به صورت قرضی راهی تیم دیگری می‌کرد و در پست‌هایی که نیاز به بازیکن دارد گزینه تازه‌ای جذب می‌کرد که نکرد.

اتفاقی که با ادامه شرایط فعلی شاید در نیم فصل رخ دهد و حداقل یاسین با بازیکنی از لیگ خودمان جابه‌جا شود.

انتهای پیام/