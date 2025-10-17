ترکیب هیات مدیره به نفع بانک شهر و کنسرسیوم شد
تصمیم نهایی درباره رضا درویش و مدیرعامل پرسپولیس
در فاصله یک هفته تا برگزاری مجمع سالیانه باشگاه پرسپولیس، شایعات درباره برکناری رضا درویش به اوج رسیده است.
به گزارش ایلنا، هرچند احمدی، رئیس کنسرسیوم بانکی، همچنان بزرگترین حامی مدیرعامل فعلی است، اما تغییر لحن او و آرایش جدید هیأت مدیره میتواند زمینهساز جدایی درویش شود؛ اتفاقی که در صورت نتیجه نگرفتن پرسپولیس برابر خیبر، محتملتر از همیشه خواهد بود.
در فاصله یک هفته مانده به مجمع سالیانه باشگاه پرسپولیس که چهارشنبه هفته آینده خواهد بود شایعات درباره تغییرات مدیریتی در رأس این باشگاه دوباره اوج گرفت. این اتفاق در حالی است که طبق دستور جلسه مجمع قرار است درباره مسائل دیگری در آن جلسه تصمیمگیری شود ضمن اینکه تغییرات مدیریتی که همه دربارهاش حرف میزنند محدود به اضافه شدن یک عضو تازهوارد هیأت مدیره است که جای یک عضو مستعفی را پر خواهد کرد تا تعداد اعضای این جمع فرد شود.
به هر حال در شرایطی که به نظر میرسد رضا درویش همچنان در موقعیت سختی قرار دارد شایعات درباره استعفای او قوت گرفته است.
در همین زمینه روز سهشنبه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بانک شهر و مدیرعاملش احمدی از درویش خواستهاند خودش استعفا بدهد اما درویش حاضر به این کار نشده است.
دیروز هم خبرگزاری فارس نوشت: به نظر میرسد که این بار بحث برکناری درویش از پرسپولیس، محتملتر از همیشه شده و این اتفاق احتمالاً بعد از بازی با خیبر خرمآباد رخ خواهد داد؛ البته در صورتی که پرسپولیس در بازی با خیبر به نتیجهای غیر از برد دست پیدا کند شاید سطح تغییرات در پرسپولیس فقط به کادر مدیریت خلاصه نشود و تغییراتی هم در کادرفنی صورت بگیرد.
این خبرگزاری همچنین در خبر مربوطه آورده است: با وجود اینکه از برخی اسمها برای جانشینی درویش نام برده میشود اما هنوز بانک شهر بهعنوان رئیس کنسرسیوم بانکی به نام نفر نهایی نرسیده و مذاکرات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
منابع خبری دیگر نیز ضمن اشاره به جمعبندی احمدی برای کنار رفتن درویش و لابیهای درویش برای ابقای خود به این نکته اشاره کرده که چهار مدیر باسابقه که همگی پیشتر در پرسپولیس یا دیگر نهادهای ورزشی سابقه مدیریتی داشتهاند، بهعنوان گزینههای اصلی جانشینی درویش مطرح شدهاند.
تا اینجا شایعاتی بود که در رسانهها طی دو روز گذشته منتشر شده اما اصل داستان چیز دیگری است و همه چیز به تصمیم محمدمهدی احمدی وابسته است چراکه او بهعنوان نفر نخست کنسرسیوم بانکی در تمام ماههای گذشته مهمترین حامی درویش بوده است. در واقع او هنوز درخواستی از درویش برای استعفا نداشته است و همچنان از مدیرعامل پرسپولیس حمایت میکند.
البته لحن احمدی در آخرین مصاحبهاش درباره درویش تغییر کرده بود و به نظر میرسید حداقل ظاهراً از درویش حمایت نمیکند اما در پشت قضیه او همچنان پشت درویش را خالی نکرده است کمااینکه شرایط بهگونهای است که به محض اینکه بخواهد درویش کنار خواهد رفت.
شاید جالب باشد که بدانید احمدی یک ماه قبل به اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس گفته بود درویش تا آخر فصل در مسند خود باقی خواهد ماند و اگر قرار بر این بود که از درویش حمایت نکند با این صراحت چنین نکته مهمی را به هیأت مدیره انتقال نمیداد.
نکته مهم اینجاست که احمدی نمیخواهد این برکناری از سمت او کلید بخورد و هیأت مدیره به صورت قانونی و روتین این کار را انجام دهد اما واقعیت این است که اگر او بخواهد هیأت مدیره هم با این تصمیم همراه خواهد شد بهخصوص که الان کنسرسیوم بانکی نظر غالب را در هیأت مدیره دارد.
بعد از حضور علیرضا اردوباری بهجای سیامک جلوه که قرار است در جلسه هفته آتی (دوشنبه) رسمی شود حالا تعداد نمایندگان کنسرسیوم بانکی در این هیأت به سه نفر رسیده است. در واقع اردوباری در کنار اینانلو و همتیمقدم همه نمایندگان کنسرسیوم بانکی هستند که در هماهنگی کامل با احمدی قرار دارند و سه رأی آنها به دو رأی پیمان حدادی و رضا میرزایی چربش دارد.
گفتنی است سه ماه قبل وقتی درویش تا آستانه برکناری رفت، احمدی از او خواست استعفا بدهد که درویش هم پذیرفت و استعفا داد اما جانشین مناسبی برای او پیدا نشد. در آن مقطع علی اینانلو مهمترین گزینه جانشینی درویش بود که برای نشستن روی صندلی مدیرعاملی رأی نیاورد. در شرایط فعلی هم برخی اعضای هیأت مدیره پرسپولیس معتقدند اگر احمدی قصد کنار گذاشتن درویش را داشته باشد باید گزینه قویتری نسبت به درویش برای این مسند در نظر داشته باشد وگرنه درویش مدیر بدی نیست. آنها این موضوع را به نفر اول کنسرسیوم بانکی انتقال دادهاند و همین مسأله ماجرای کنار گذاشتن درویش را پیچیده کرده است.