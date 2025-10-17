به گزارش ایلنا، مدافع ۳۰ ساله فرانسوی که از سال ۲۰۱۹ تاکنون ۱۷ مصدومیت مختلف را تجربه کرده، ۱۱۲ بازی را از دست داده است و حالا باید برای بازگشت به ترکیب اصلی با آلوارو کارراس و فران گارسیا رقابت کند.

فرلاند مندی سال‌های اخیر از مصدومیت‌ها در امان نبوده و آنچه تصور می‌شد توقفی 10 هفته‌ای باشد، 6 ماه طول کشید. فرلاند مندی، مدافع چپ 30 ساله رئال مادرید، پس از غیبتی نزدیک به شش ماه، آماده بازگشت به تمرینات گروهی است. مندی در فینال جام حذفی که 26 آوریل به بارسلونا باختند، مصدوم شد. تشخیص داده شد که او دچار پارگی تاندون عضله چهارسر ران راست شده است، مصدومیتی جدی که نیاز به فرآیند بهبودی طولانی‌مدت دارد.

مندی به‌تدریج به تمرینات گروهی بازمی‌گردد و تیم پزشکی باشگاه برای جلوگیری از احتمال عود مصدومیت، او را تحت فشار قرار نخواهد داد، بویژه اینکه پست مدافع چپ با جذب آلوارو کارراس از بنفیکا و حضور فران گارسیا به‌عنوان جانشین، تأمین شده است. به عبارت دیگر، همان‌طور که نشریه اتلتیک گزارش داده است، چند هفته طول خواهد کشید تا مندی به سطح بازی برسد و در یک مسابقه رسمی به میدان برود. این مدافع فرانسوی در سال‌های حضورش در رئال مادرید از مصدومیت‌ها در امان نبوده است. او در سال 2019 با 48 میلیون یورو به برنابئو آمد و از آن زمان تاکنون 17 مصدومیت مختلف را تجربه کرده که در مجموع 625 روز او را از میادین دور نگه داشته و باعث شده 112 بازی را از دست بدهد. مندی تا سال 2028 با رئال مادرید قرارداد دارد.

انتهای پیام/