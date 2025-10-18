پایان دوران رودیگر در رئال مادرید؛
بیاعتمادی آلونسو و تصمیم باشگاه برای عدم تمدید قرارداد
با درخشش دین هویسن و کاهش نقش آنتونیو رودیگر در خط دفاعی، سرمربی و مدیران رئال مادرید تصمیمی برای تمدید قرارداد این مدافع آلمانی ندارند. مصدومیت طولانیمدت و افت عملکرد باعث شده رودیگر به گزینهای ذخیره تبدیل شود و احتمال جدایی او در پایان فصل بسیار زیاد است.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید تابستان گذشته سرمایهگذاری سنگینی انجام داد و از میان پنج خریدش، سه بازیکن را برای تقویت خط دفاعی به خدمت گرفت. این غول اسپانیایی ابتدا ترنت الکساندر آرنولد را به صورت آزاد از لیورپول جذب کرد و سپس با پرداخت مبلغی در مجموع ۱۱۰ میلیون یورو، دین هویسن و آلوارو کارراس را به خدمت گرفت. رائول آسنسیو نیز پس از فصل اول درخشانش از تیم کاستیا به تیم اصلی ارتقا پیدا کرد. هویسن با عملکردی قابل اطمینان توانسته است جایگاه ثابتش را در ترکیب اصلی رئال تثبیت کند. رودیگر و آسنسیو در جام جهانی باشگاهها در کنار این مدافع سابق بورنموث به میدان رفتند اما هر دو در طول بازیها دچار لغزشهای تمرکزی مکرر شدند. حالا روزنامه آلمانی بیلد مدعی شده که ژابی آلونسو هنوز با تواناییهای رودیگر قانع نشده و معتقد است این مدافع آلمانی بیش از حد آسیبپذیر و ناپایدار شده است. در واقع، مصدومیت همسترینگ در ماه سپتامبر و جراحی پس از آن باعث شده است این بازیکن سابق چلسی دستکم تا آغاز ماه دسامبر از میادین دور بماند. بعید به نظر میرسد که او بتواند پس از بازگشت جای هویسن یا میلیتائو را در قلب خط دفاع پس بگیرد، مگر اینکه آلونسو تصمیم بگیرد از سیستم دفاع سه نفره استفاده کند.
قرارداد رودیگر با رئال مادرید تابستان آینده به پایان میرسد. با توجه به اینکه او در ماه مارس ۳۳ ساله میشود و نقش او در این تیم به بازیکن ذخیره تقلیل یافته است، مدیران رئال تصمیمی برای تمدید قرارداد این مدافع ندارند.