تهدید به سبک آقای ستاره: کم کاری کنید آبیها را ترک میکنم!
پس از پیروزی ۳-۰ ایتالیا برابر اسرائیل در مقدماتی جام جهانی، گنارو گتوزو از بازیکنان خواست در هر دیدار همهجانبه ظاهر شوند و هشدار داد در صورت ادامه نمایش کمانگیزه، حاضر است هدایت آتزوری را رها کند؛ او این پیروزی را مهم خواند اما تأکید کرد تیم نیازمند پیشرفت مداوم است تا حریفان را دستکم نگیرد.
به گزارش ایلنا، سرمربی تیم ملی ایتالیا عنوان کرد بازیکنانش باید در هر بازی با تمام توان ظاهر شوند در غیر این صورت نیمکت این تیم را ترک خواهد کرد. ایتالیا سهشنبهشب (۲۲ مهر) در ادامه رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ توانست اسرائیل را سه بر صفر شکست دهد تا همچنان امیدهایش را برای صعود مستقیم به جام جهانی حفظ کرده باشد.
گنارو گتوزو سرمربی آتزوری، پس از این دیدار گفت: من واقعاً این تیم را دوست دارم. ما جای زیادی برای پیشرفت داریم اما نکات مثبت زیادی هم وجود دارند. او درباره حضور در دور پلیآف و حریف آتی تیم ملی ایتالیا در صورت حضور در این مرحله اظهار کرد: چگونه میتوانیم حریفانمان را دست کم بگیریم؟ فوتبال تغییر کرده ولی ما برای اینکه بفهمیم با چه تیمی روبهرو خواهیم شد، به یک مهندس نیاز داریم. با هر حریفی روبهرو شویم باید تمام توانمان را در زمین نشان دهیم.
گتوزو در پایان درباره هواداران ایتالیایی افزود: امروز ۳۰ هزار هوادار اینجا بودند. صفهای بیرون ورزشگاه فوقالعاده طولانی بودند و ارزش این موضوع غیر قابل محاسبه است اما نمیتوانم شش میلیون نفری را که از تلویزیون بازی را تماشا میکردند فراموش کنم. میشد عطش رسیدن به جام جهانی را حس کرد. برای این هواداران باید با تمام توان در زمین بازی کرد در غیر این صورت ایتالیا را ترک خواهم کرد.