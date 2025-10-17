خبرگزاری کار ایران
محرومان هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد

محرومان هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد
کد خبر : 1701027
کمیته مسابقات سازمان لیگ فهرست محرومان هفته هفتم لیگ برتر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد که بر اساس آن چند مربی و بازیکن شاخص از جمله سید مجتبی حسینی، خسرو حیدری و رسول خطیبی به دلیل دریافت کارت‌های انضباطی قادر به همراهی تیم‌های خود نخواهند بود.

به گزارش ایلنا، هفته هفتم با غیبت این نفرات شاخص و جالب توجه روی نیمکت و ترکیب تیم‌ها به انجام خواهد رسید.

محرومان هفته هفتم لیگ برتر

اسامی محرومان هفته هفتم لیگ برتر باشگاه‌های کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد:

سید مجتبی حسینی سرمربی ۲ اخطاره، مجید محافظت‌کار مربی ۲ اخطاره، امیرمحمد هوشمند کارت قرمز، آلومینیوم اراک

خسرو حیدری مربی ۲ اخطاره، استقلال

ابوالفضل کوهی ۴ اخطاره، استقلال خوزستان

علیرضا قدیری مربی ۲ اخطاره، خیبرخرم آباد

محمدرضا حدادی‌فر مربی ۲ اخطاره، ذوب‌آهن

صائب محبی کارت قرمز، محمد میلاد سورگی ۴ اخطاره، شمس‌آذر قزوین

رسول خطیبی سرمربی 2 اخطاره، مس رفسنجان

 

