محرومان هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد
کمیته مسابقات سازمان لیگ فهرست محرومان هفته هفتم لیگ برتر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد که بر اساس آن چند مربی و بازیکن شاخص از جمله سید مجتبی حسینی، خسرو حیدری و رسول خطیبی به دلیل دریافت کارتهای انضباطی قادر به همراهی تیمهای خود نخواهند بود.
به گزارش ایلنا، هفته هفتم با غیبت این نفرات شاخص و جالب توجه روی نیمکت و ترکیب تیمها به انجام خواهد رسید.
محرومان هفته هفتم لیگ برتر
اسامی محرومان هفته هفتم لیگ برتر باشگاههای کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد:
سید مجتبی حسینی سرمربی ۲ اخطاره، مجید محافظتکار مربی ۲ اخطاره، امیرمحمد هوشمند کارت قرمز، آلومینیوم اراک
خسرو حیدری مربی ۲ اخطاره، استقلال
ابوالفضل کوهی ۴ اخطاره، استقلال خوزستان
علیرضا قدیری مربی ۲ اخطاره، خیبرخرم آباد
محمدرضا حدادیفر مربی ۲ اخطاره، ذوبآهن
صائب محبی کارت قرمز، محمد میلاد سورگی ۴ اخطاره، شمسآذر قزوین
رسول خطیبی سرمربی 2 اخطاره، مس رفسنجان