سالم الدوساری برای دومین بار مرد سال آسیا شد

به گزارش ایلنا، در شبی درخشان و فراموش‌نشدنی برای فوتبال عربستان، نام سالم الدوساری بار دیگر در صدر قاره کهن طنین‌انداز شد.

در مراسم جوایز کنفدراسیون فوتبال آسیا ۲۰۲۵ که در پایتخت عربستان، ریاض، برگزار شد، ستاره تیم الهلال با دریافت عنوان بهترین بازیکن سال آسیا بار دیگر تاریخ را نوشت و به اولین فوتبالیست سعودی تبدیل شد که توانسته این افتخار بزرگ را دو بار به‌دست آورد. او پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۲ به این عنوان دست یافته بود و حالا با تکرار آن در ۲۰۲۵، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال آسیا تثبیت کرد.

الهلال حالا با شش عنوان «بهترین بازیکن آسیا» در کارنامه خود، پرافتخارترین باشگاه تاریخ قاره در این زمینه به شمار می‌رود؛ فهرستی که از سعید العویران در سال ۱۹۹۴ آغاز شد و با نام‌هایی چون نواف التمیاط، یاسر القحطانی، ناصر الشمرانی و عمر خریبین ادامه یافت تا با درخشش سالم الدوساری در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ به اوج برسد.

فصل ۲۰۲۴–۲۰۲۵ برای سالم الدوساری فصلی رؤیایی و فراتر از هر انتظار بود. او در طول این فصل در مجموع ۶۰ مسابقه برای الهلال و تیم ملی عربستان به میدان رفت، ۲۹ گل به ثمر رساند و ۲۰ پاس گل داد تا با ۴۹ مشارکت مستقیم در گل‌ها یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان فوتبال قاره لقب بگیرد. او در تمامی رقابت‌ها، از لیگ روشن عربستان گرفته تا لیگ قهرمانان آسیا در سطح نخبگان، جام پادشاه، سوپرکاپ و حتی رقابت‌های بین‌المللی با پیراهن تیم ملی، یا گل زد یا پاس گل داد. آمار او نشان می‌دهد که هیچ تورنمنتی در طول سال وجود نداشت که نام سالم الدوساری در جدول گلزنان یا سازندگان آن دیده نشود.

کارنامه پرافتخار او شامل شش قهرمانی در لیگ حرفه‌ای عربستان، پنج عنوان قهرمانی در سوپرکاپ، چهار قهرمانی در جام پادشاهی، سه قهرمانی در جام ولیعهد و دو قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا است. افزون بر این، او با الهلال در جام جهانی باشگاه‌ها به مدال نقره دست یافته و با پنج گل در این رقابت‌ها، به برترین گلزن عرب تاریخ جام جهانی باشگاه‌ها تبدیل شده است.

الدوساری در طول دوران حضورش در الهلال به رکوردهایی دست یافته که او را در ردیف بزرگ‌ترین چهره‌های تاریخ این باشگاه قرار می‌دهد. او تاکنون بیش از ۴۷۰ بازی با پیراهن الهلال انجام داده، ۱۳۴ گل به ثمر رسانده و ۱۰۰ پاس گل داده است.

در مجموع، ۲۳۴ مشارکت گل در کارنامه‌اش ثبت شده که او را به یکی از مؤثرترین بازیکنان تاریخ فوتبال عربستان تبدیل می‌کند. از نظر آماری، او اکنون دومین گلزن برتر تاریخ الهلال و برترین گلزن باشگاه در لیگ قهرمانان آسیا با ۳۱ گل است؛ همچنین بیش از هر بازیکن دیگری در تاریخ باشگاه، در رقابت‌های آسیایی نقش مستقیم در گل‌ها داشته است.

در سطح ملی نیز، سالم الدوساری در سه دوره جام جهانی (۲۰۱۸، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶) برای تیم ملی عربستان به میدان رفته و یکی از ارکان ثابت و قابل‌اعتماد "الأخضر" بوده است. گل تاریخی او به آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ هنوز در خاطره فوتبال‌دوستان جهان باقی است. او در فصل گذشته نیز با پیراهن تیم ملی در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و جام خلیج فارس، در چهار گل تیمش (اعم از گل یا پاس گل) نقش مستقیم داشت.

در پایان فصل ۲۰۲۴–۲۰۲۵، الدوساری موفق شد سه عنوان بزرگ را هم‌زمان از آن خود کند: بهترین بازیکن آسیا، بهترین بازیکن سعودی لیگ روشن و آقای گل لیگ قهرمانان آسیا در سطح نخبگان. افزون بر این، او بیشترین تعداد مشارکت گل در لیگ روشن را نیز به ثبت رساند. در رده‌بندی نهایی جایزه بهترین بازیکن آسیا، او بالاتر از اکرم عفیف ستاره قطری و عارف ایمن از مالزی قرار گرفت و بار دیگر نام خود را در صدر قاره تثبیت کرد.

