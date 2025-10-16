خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرضیه جعفری در اوج فوتبال زنان آسیا

مرضیه جعفری در اوج فوتبال زنان آسیا
کد خبر : 1701012
لینک کوتاه کپی شد.

مربی نام‌آشنای فوتبال زنان ایران، مرضیه جعفری، پس از سال‌ها درخشش با تیم خاتون بم و سلطه بر لیگ برتر، این‌بار افتخاری آسیایی را به نام خود ثبت کرد.

به گزارش ایلنا،  مرضیه جعفری که سال‌هاست نامش با تیم خاتون بم و قهرمانی‌های متوالی در لیگ برتر فوتبال زنان گره خورده، در فصل جدید فوتبال ایران مسیر تازه‌ای را آغاز کرده است. او از بهار ۱۴۰۴ هدایت تیم ملی زنان ایران را برعهده گرفت و در مدت کوتاهی توانست نشانه‌های روشن پیشرفت را در عملکرد ملی‌پوشان به نمایش بگذارد.

تیم تحت هدایت جعفری در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۸ تیر ۱۴۰۴) در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا با پیروزی ۲ بر ۱ برابر اردن از مرحله گروهی صعود کرد؛ موفقیتی که فوتبال زنان ایران را بار دیگر در سطح قاره مطرح ساخت و امید به روزهای روشن‌تر را زنده کرد.

جعفری اکنون نه‌تنها به‌عنوان یکی از پرافتخارترین مربیان باشگاهی کشور شناخته می‌شود، بلکه با دریافت تقدیر از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، جایگاه خود را به‌عنوان چهره‌ای اثرگذار در فوتبال زنان آسیا تثبیت کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ