مرضیه جعفری در اوج فوتبال زنان آسیا
مربی نامآشنای فوتبال زنان ایران، مرضیه جعفری، پس از سالها درخشش با تیم خاتون بم و سلطه بر لیگ برتر، اینبار افتخاری آسیایی را به نام خود ثبت کرد.
به گزارش ایلنا، مرضیه جعفری که سالهاست نامش با تیم خاتون بم و قهرمانیهای متوالی در لیگ برتر فوتبال زنان گره خورده، در فصل جدید فوتبال ایران مسیر تازهای را آغاز کرده است. او از بهار ۱۴۰۴ هدایت تیم ملی زنان ایران را برعهده گرفت و در مدت کوتاهی توانست نشانههای روشن پیشرفت را در عملکرد ملیپوشان به نمایش بگذارد.
تیم تحت هدایت جعفری در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۸ تیر ۱۴۰۴) در رقابتهای مقدماتی جام ملتهای آسیا با پیروزی ۲ بر ۱ برابر اردن از مرحله گروهی صعود کرد؛ موفقیتی که فوتبال زنان ایران را بار دیگر در سطح قاره مطرح ساخت و امید به روزهای روشنتر را زنده کرد.
جعفری اکنون نهتنها بهعنوان یکی از پرافتخارترین مربیان باشگاهی کشور شناخته میشود، بلکه با دریافت تقدیر از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، جایگاه خود را بهعنوان چهرهای اثرگذار در فوتبال زنان آسیا تثبیت کرده است.