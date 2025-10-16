خبرگزاری کار ایران
حسرت بزرگ شاگردان اسدی در دقایق پایانی

حسرت بزرگ شاگردان اسدی در دقایق پایانی
کد خبر : 1700990
شهر آرکا درحالی که تا ثانیه‌های پایانی در بوشهر پیش بود مقابل ایران‌جوان تن به تساوی داد‌.

به گزارش ‌ایلنا، در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ دو، سبزپوشان آرکا میهمان ایران‌جوان بوشهر بودند که این دیدار با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

در دقیقه ۵۹ این بازی امیرحسین نوایی روی پاس حمید سپاهی آرکا را پیش انداخت اما تیم میزبان در دقایق پایانی موفق شد گل خورده را توسط امیرحسین زنده بودی روی یک ضربه شروع مجرد جبران کند تا در نهایت امتیارات این بازی نفسگیر تقسیم بشود.

این دومین بازی لیگ دو است که با توقف شهرآرکا همراه شده است؛ شاگردان اسدی در هفته اول برابر چوکا تالش نتوانستند از موقعیت‌های خود استفاده کنند و به تساوی بدون گل رسیدند و در هفته دوم هم در ثانیه‌های پایانی پیروزی را با تساوی عوض کردند‌.

