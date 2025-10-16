حسرت بزرگ شاگردان اسدی در دقایق پایانی

به گزارش ‌ایلنا، در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ دو، سبزپوشان آرکا میهمان ایران‌جوان بوشهر بودند که این دیدار با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

در دقیقه ۵۹ این بازی امیرحسین نوایی روی پاس حمید سپاهی آرکا را پیش انداخت اما تیم میزبان در دقایق پایانی موفق شد گل خورده را توسط امیرحسین زنده بودی روی یک ضربه شروع مجرد جبران کند تا در نهایت امتیارات این بازی نفسگیر تقسیم بشود.

این دومین بازی لیگ دو است که با توقف شهرآرکا همراه شده است؛ شاگردان اسدی در هفته اول برابر چوکا تالش نتوانستند از موقعیت‌های خود استفاده کنند و به تساوی بدون گل رسیدند و در هفته دوم هم در ثانیه‌های پایانی پیروزی را با تساوی عوض کردند‌.

